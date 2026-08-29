Γιουβέντους - Πάρμα 2-0: Νίκη χάρη στις αλλαγές
Τη δεύτερη νίκη σε ισάριθμα ματς στο φετινό πρωτάθλημα σημείωσε η Γιουβέντους, που επικράτησε 2-0 εντός έδρας της Πάρμα.
Οι Παρμέντσι άντεξαν για κάτι παραπάνω από μία ώρα αγώνα στο Τορίνο, με τον Γκονσάλες να ανοίγει το σκορ για τη Βέκια Σινιόρα με σκαστό σουτ που κόντραρε στο 63ο λεπτό. Το... κερασάκι στην τούρτα για τη Γιούβε ήταν από τον Κόπμαϊνερς, που έγραψε το τελικό 2-0 με συρτό σουτ που άφησε άγαλμα τον αντίπαλο τερματοφύλακα στο 88'.
Αμφότεροι σκόρερ είχαν μπει στην αναμέτρηση ως αλλαγή, δικαιώνοντας στο έπακρο τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, που βλέπει την ομάδα του να συγκατοικεί στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A με τη Μίλαν.
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