Πέρασε το deadline για να ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς του Χρήστου Μανδά από τη Μπόρνμουθ με αποτέλεσμα ο ποδοσφαιριστής να επιστρέφει στη Λάτσιο.

Στο Gazzetta σας είχαμε αναλύσει τα δεδομένα γύρω από το μέλλον του Χρήστου Μανδά στη Μπόρνμουθ καθώς η οψιόν αγοράς στον δανεισμό του δεν ενεργοποιήθηκε και ήταν στο... χέρι του αγγλικού συλλόγου αν θα ικανοποιήσει οικονομικά τη Λάτσιο.

Εν τέλει, αυτό δεν συνέβη αφού το deadline που είχε στη διάθεση του ο αγγλικός σύλλογος ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα της 16ης Ιουνίου και έτσι ο 25χρονος πορτιέρε θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής στην Ιταλία και τους «λατσιάλι» όπου και ανήκει.

Τα «κεράσια» έκαναν προσπάθειες να αποκτήσουν με κανονική μεταγραφή τον διεθνή πορτιέρε αλλά τα ποσά που πρόσφεραν δεν κάλυπταν τα θέλω της Λάτσιο, στην οποία ο Τζενάρο Γκατούζο θέλει σαν... τρελός να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή.

Ο 48χρονος προπονητής βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την πλευρά του Μανδά προκειμένου να τον πείσει ότι τον υπολογίζει για βασικό ενόψει της νέας σεζόν καθώς πιστεύει σε μεγάλο βαθμό στις ικανότητες του, όμως την ίδια στιγμή υπάρχει έντονο ενδιαφέρον εντός και εκτός Ιταλίας για την περίπτωση του.

Βέβαια για να φύγει, θα πρέπει να ικανοποιηθεί και η Λάτσιο, με τον πρόεδρο Λοτίτο να έχει θέσει ψηλά τον πήχη στην τιμή του 25χρονου τερματοφύλακα. Είχαμε γράψει για τη Φιορεντίνα, με τους Ιταλούς να επιβεβαιώνουν το έντονο ενδιαφέρον της, το οποίο έχει γίνει γνωστό και στις τάξεις της Λάτσιο καθώς ο Ντε Χέα αναμένεται να αποχωρήσει ή να μπει σε δεύτερο ρόλο στην ιεραρχία.

Τέλος, όπως είχαμε επισημάνει, ο Μανδάς επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του σε μία ομάδα όπου θα έχει βασικό ρόλο και θα πάρει τις ευκαιρίες που του αναλογούν.