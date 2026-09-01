Την απόκτηση του Τζόναθαν Ντέιβιντ από τη Γιουβέντους με μονοετή δανεισμό ανακοίνωσε η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Την ώρα που το μέλλον του Χουλιάν Άλβαρες στην Ατλέτικο Μαδρίτης παραμένει κάτι παραπάνω από αβέβαιο, οι Ροχιμπλάνκος φρόντισαν να ενισχύσουν την επιθετική τους γραμμή αποκτώντας τον Τζόναθαν Ντέιβιντ από τη Γιουβέντους.

Ο Καναδός επιθετικός παραχωρήθηκε στους Ροχιμπλάνκος με μονοετή δανεισμό, με τη συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Βέκια Σινιόρα έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη του 26χρονου φορ, με τον Νικ Βόλτεμαντε να βρίσκεται στο Τορίνο προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από τη Νιούκαστλ.