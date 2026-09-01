Ατλέτικο Μαδρίτης: Πήρε Ντέιβιντ από τη Γιουβέντους
Την ώρα που το μέλλον του Χουλιάν Άλβαρες στην Ατλέτικο Μαδρίτης παραμένει κάτι παραπάνω από αβέβαιο, οι Ροχιμπλάνκος φρόντισαν να ενισχύσουν την επιθετική τους γραμμή αποκτώντας τον Τζόναθαν Ντέιβιντ από τη Γιουβέντους.
Ο Καναδός επιθετικός παραχωρήθηκε στους Ροχιμπλάνκος με μονοετή δανεισμό, με τη συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ.
Η Βέκια Σινιόρα έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη του 26χρονου φορ, με τον Νικ Βόλτεμαντε να βρίσκεται στο Τορίνο προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από τη Νιούκαστλ.
¡Bienvenido, Jonathan David! 🇨🇦— Atlético de Madrid (@Atleti) September 1, 2026
Nuestro club y la Juventus han alcanzado un acuerdo para la cesión del delantero durante la temporada 2026/27.
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