Η διαφαινόμενη αποχώρηση του Νίκο Παζ, ενεργοποίησε την Κόμο για την εύρεση του αντικαταστάτη του και σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι στην κορυφή της λίστας.

Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα έχει βαλθεί να... τρελάνει κόσμο στην Ιταλία καθώς είναι στην 6η θέση μετά από 23 αγωνιστικές και οδεύει ολοταχώς για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της νέας σεζόν υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγας.

Η ιταλική ομάδα γεννά συνεχώς πρωταγωνιστές με το άστρο του Νίκο Παζ να λάμπει περισσότερο από όλα. Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία (δυστυχώς για τον τελικό σύλλογο) έβαλε ρήτρα επαναγοράς για τρία καλοκαίρια (2025, 2026 και 2027).

Αυτό το ποσό θα αυξάνεται και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 11 εκατ. ευρώ, ωστόσο ο ισπανικός σύλλογος αποφάσισε να την ενεργοποιήσει για το ερχόμενο καλοκαίρι ώστε να τον αγοράσει με μόλις 9 εκατ. ευρώ (!) την ίδια στιγμή που στο transfermarkt κοστολογείται στα 65 εκατ. ευρώ.

Μέχρι στιγμής μετρά 25 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό εννιά γκολ και έξι ασίστ και όπως είναι λογικό, στην Κόμο έχουν σχηματίσει ήδη τη λίστα με τους υποψήφιους ποδοσφαιριστές για την αντικατάσταση του Ισπανού ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που σύλλεξε το Gazzetta από την Ιταλία, ένα από τα πρώτα ονόματα αυτής της λίστας είναι αυτό του Κωνσταντίνου Καρέτσα . Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός της Γκενκ έχει γίνει «μήλον της έριδος» για όλη την Ευρώπη και δύσκολα θα βρει κάποιος έναν σύλλογο που δεν θα τον ήθελε.

Η Κόμο είναι ένας σύλλογος που επενδύει αρκετά στο νεαρό στοιχείο και αυτό φαίνεται από τις επενδύσεις του καλοκαιριού που έφτασαν τα 126 εκατ. ευρώ για παίκτες ηλικίας 20 με 26 ετών, οπότε το project προς τον διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή έχει σχηματιστεί στο μυαλό των ανθρώπων της ιταλικής ομάδας.

Επίσημη κρούση προς τη Γκενκ ή τον ποδοσφαιριστή δεν έχει γίνει καθώς πρόκειται για μία μεταγραφή για την οποία θα γίνει προσπάθεια το ερχόμενο καλοκαίρι, με την Κόμο να είναι διατεθειμένη, εφόσον βγει στην Ευρώπη, να σπάσει το ρεκόρ μεταγραφής (τώρα είναι στα 22,5 εκατ. ευρώ ο 19χρονος Ροντρίγκεζ από την Μπέτις). Φυσικά, δεν είναι η μοναδική περίπτωση καθώς υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και για τον Χάρβετ Έλιοτ της Λίβερπουλ.

Να θυμίσουμε πως η Γκενκ θα μπει σε φάση διαπραγματεύσεων μόνο ένα ποσό των 35 με 40 εκατ. ευρώ για την πώληση ενός εκ των κορυφαίων ταλέντων της Ευρώπης, ωστόσο από τη στιγμή που στο παιχνίδι έχουν μπει αγγλικές ομάδες, το βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει αισθητά.