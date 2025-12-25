Στη Μαδρίτη θα επιστρέψει ο Νίκο Παζ από το ερχόμενο καλοκαίρι, αφού η Ρεάλ αποφάσισε να τον... πάρει πίσω από την Κόμο, όπως αναφέρει η «As».

Έτοιμη να ενεργοποιήσει την ειδική ρήτρα επαναγοράς του Νίκο Παζ φαίνεται πως είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «As». Ο 21χρονος επιθετικός μέσος διανύει την δεύτερη σεζόν στην Κόμο, εντυπωσιάζει στα γήπεδα της Serie A και η Βασίλισσα πήρε την απόφασή της σχετικά με το μέλλον του.

Το καλοκαίρι του 2024, η Ρεάλ τον παραχώρησε στην Κόμο βάζοντας στα ταμεία της 6 εκατ. ευρώ, φρόντισε όμως να θέσει τους δικούς όρους στο συμβόλαιό του. Η ειδική ρήτρα του 21χρονου ανέρχεται μόλις στα 9 εκατ. ευρώ για το καλοκαίρι του 2026, ποσό που η Βασίλισσα θα δώσει για να επαναφέρει στο ρόστερ της το «διαμαντάκι» των ακαδημιών της.

Η πρόθεση της Ρεάλ να τον αποκτήσει και πάλι δεν ήταν κρυφή, αφού ο Παζ είχε καταφέρει να «κερδίσει» τους ανθρώπους του συλλόγου ήδη από την περασμένη σεζόν. Βασικός και αναντικατάστατος από τον Σεσκ Φάμπρεγας, ο Παζ μετράει 16 συμμετοχές φέτος με 5 γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Παρότι για την περίπτωσή του είχαν ενδιαφερθεί η Ίντερ και η Τότεναμ, ωστόσο η Ρεάλ δεν είναι διατεθειμένη να τον... αφήσει να της ξεφύγει.