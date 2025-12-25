Ρεάλ Μαδρίτης: Επιστρέφει το καλοκαίρι ο Νίκο Παζ
Έτοιμη να ενεργοποιήσει την ειδική ρήτρα επαναγοράς του Νίκο Παζ φαίνεται πως είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «As». Ο 21χρονος επιθετικός μέσος διανύει την δεύτερη σεζόν στην Κόμο, εντυπωσιάζει στα γήπεδα της Serie A και η Βασίλισσα πήρε την απόφασή της σχετικά με το μέλλον του.
Το καλοκαίρι του 2024, η Ρεάλ τον παραχώρησε στην Κόμο βάζοντας στα ταμεία της 6 εκατ. ευρώ, φρόντισε όμως να θέσει τους δικούς όρους στο συμβόλαιό του. Η ειδική ρήτρα του 21χρονου ανέρχεται μόλις στα 9 εκατ. ευρώ για το καλοκαίρι του 2026, ποσό που η Βασίλισσα θα δώσει για να επαναφέρει στο ρόστερ της το «διαμαντάκι» των ακαδημιών της.
Η πρόθεση της Ρεάλ να τον αποκτήσει και πάλι δεν ήταν κρυφή, αφού ο Παζ είχε καταφέρει να «κερδίσει» τους ανθρώπους του συλλόγου ήδη από την περασμένη σεζόν. Βασικός και αναντικατάστατος από τον Σεσκ Φάμπρεγας, ο Παζ μετράει 16 συμμετοχές φέτος με 5 γκολ και ισάριθμες ασίστ.
Παρότι για την περίπτωσή του είχαν ενδιαφερθεί η Ίντερ και η Τότεναμ, ωστόσο η Ρεάλ δεν είναι διατεθειμένη να τον... αφήσει να της ξεφύγει.
🚨 Real Madrid know that in Nico Paz, they have an incredible gem on their hands, and they've decided to make him a permanent part of the squad starting in June 2026.— Madrid Zone (@theMadridZone) December 25, 2025
They will not consider any offers for him. @diarioas pic.twitter.com/5VPhZGGvEz
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.