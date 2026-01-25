Σεσκ Φάμπρεγας, πόσο underrated είναι ο Τάσος Δουβίκας;

Η ερώτηση που θα έπρεπε να γίνει στον Σεσκ Φάμπρεγας βλέποντας τον Τάσο Δουβίκα να αναδύεται μέσα από τη λάμψη της Κόμο.

Ουκ ολίγες φορές ο Σεσκ Φάμπρεγας έχει αποθεώσει τον Τάσο Δουβίκα για το ταλέντο του και τον επαγγελματισμό, με τον Έλληνα στράικερ να καθρεφτίζει την εμπιστοσύνη του στους αγωνιστικούς χώρους, πραγματοποιώντας μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του.

Η Κόμο από την πλευρά της, έχει βαλθεί να τρελάνει, όχι μόνο το ιταλικό αλλά και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, βλέποντας το όνειρο της Ευρώπης να πλησιάζει όλο και περισσότερο στο ιστορικό «Giuseppe Sinigaglia». Ο θρίαμβος με 6-0 κόντρα στην Τορίνο (!) την έφερε στην 5η θέση με έναν βαθμό περισσότερο από τη Γιουβέντους (ένα ματς λιγότερο) και στο +7 από την 7η Αταλάντα (επίσης ένα ματς λιγότερο).

Μέσα από αυτή την τρομακτική εμφάνιση απέναντι στην ομάδα του Μπαρόνι, ο Τάσος Δουβίκας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής έχοντας άμεση συμμετοχή στα τέσσερα από τα έξι τέρματα ενώ είχε και μία ευκαιρία να πετύχει ένα από τα γκολ της αγωνιστικής.

Βέβαια αυτή η εμφάνιση δεν είναι... πυροτέχνημα αλλά μία φυσική συνέχεια του 26χρονου φορ που μονοπωλεί το ενδιαφέρον φέτος. Στα 22 παιχνίδια πρωταθλήματος, έφτασε τα οκτώ γκολ ενώ έχει πετύχει άλλα τρία σε δύο ματς Κυπέλλου.

Το Gazzetta εκμεταλλεύεται την αφορμή και σας κάνει μία ξενάγηση στην χρονιά που διανύει ο Έλληνας στράικερ μέχρι στιγμής.

Tasos Douvikas è il Panini Player of The Match di #ComoTorino 🏆 pic.twitter.com/H9XsTBf7Ms January 24, 2026

Ξεπέρασε ήδη τους αριθμούς της περσινής σεζόν

Ο απολογισμός των 11 γκολ σε 25 παιχνίδια μέχρι στιγμής σε όλες τις διοργανώσεις, τη φετινή σεζόν, έχει ξεπεράσει ήδη τα όσα έκανε ο Έλληνας επιθετικός την περσινή χρονιά. Συγκεκριμένα πέρσι μέτρησε στο σύνολο επτά τέρματα ωστόσο μεσολάβησε και η μεταγραφή του από τη Θέλτα στην Κόμο τον Ιανουάριο που στοίχισε κοντά στα 14 εκατ. ευρώ.

Με τον ισπανικό σύλλογο πρόλαβε να βρει 18 φορές τα αντίπαλα δίχτυα σε 58 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις ενώ στο πρώτο εξάμηνο πριν αποχωρήσει για την Ιταλία, ο απολογισμός του ήταν πέντε τέρματα σε 21 παιχνίδια μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Στην Κόμο από την άλλη κινήθηκε σε... ρηχά νερά με μόλις δύο γκολ σε 13 ματς πρωταθλήματος, κάτι φυσικό από την στιγμή που προσπαθούσε να προσαρμοστεί.

Ο Φάμπρεγας του έδωσε χώρο, χρόνο και εμπιστοσύνη

Ο Σεσκ Φάμπρεγας ήταν ο άνθρωπος που κίνησε τα νήματα πίσω από τη μεταγραφή του Έλληνα στράικερ. Ο Ισπανός θρύλος του ποδοσφαίρου και «αρχιτέκτονας» του σημερινού αποτελέσματος της Κόμο, ήταν εκείνος που ζήτησε την απόκτηση του 26χρονου φορ και παρά τις μέτριες εμφανίσεις εκείνου του εξαμήνου, ο Ισπανός προπονητής δεν δίστασε λεπτό για την εισήγηση που είχε κάνει.

Στην προετοιμασία δούλεψε με τον Έλληνα στράικερ, του έδειξε τι ακριβώς θέλει από τον ίδιο και δούλεψαν σε ένα σύστημα όπου θα μπορούσε ο διεθνής φορ να προσφέρει περισσότερα στον ιταλικό σύλλογο. Και εγένετο αυτό που βλέπουμε σήμερα.

Ο Δουβίκας δεν ένιωσε ούτε στιγμή την έλλειψη εμπιστοσύνης από τον προπονητή του. Ο τρόπος της διαχείρισης του ήταν τέτοιος που ακόμα και στην περίοδο λειψυδρίας ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα (μεσολάβησαν οκτώ αγωνιστικές), η ψυχολογία και η ετοιμότητα του διεθνή ποδοσφαιριστή ήταν σε υψηλά επίπεδα.

Η σημαντική παράμετρος του Δουβίκα είναι ότι σκοράρει γκολ-κλειδιά με την Κόμο. Συγκεκριμένα, κόντρα στην Ελλάς Βερόνα ήταν ο παίκτης που άνοιξε το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό, έκανε το ίδιο με τη Σασουόλο σκοράροντας στο 14ο λεπτό και στη συνέχεια διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στην έδρα της Λέτσε και με δύο δικά του γκολ ήρθε νίκη με 3-0 επί της Πίζας.

Το «τρίγωνο» με Μπατουρίνα-Παζ-Ροντρίγκες που τον τροφοδοτεί

Φυσικά, ένας φορ δεν μπορεί να είναι επικίνδυνος αν δεν έχει την ανάλογη βοήθεια από τους μεσοεπιθετικούς του. Η Κόμο έχει δημιουργήσει ένα άκρος ταλαντούχο και νεανικό βάθος στις θέσεις του εξτρέμ και του 10αριού.

Συγκεκριμένα, έδωσε αρκετά εκατομμύρια ευρώ για να επενδύσει στο ταλέντο του 22χρονου Μάρτιν Μπατουρίνα (18 εκατ. ευρώ), του 20χρονου Χεσούς Ροντρίγκεζ (22,5 εκατ. ευρώ), του 26χρονου Νίκολας Κουν (19 εκατ. ευρώ) και του 20χρονου Τζάιντεν Αντάι (14 εκατ. ευρώ).

Όλοι αυτοί ήρθαν να... κουμπώσουν με τον 26χρονου Τάσο Δουβίκα και τον 21χρονο Νίκο Παζ που αποτελεί το ακριβότερο περουσιακό στοιχείο. Ο Έλληνας στράικερ έχει καταφέρει να... κουμπώσει με όλους καθώς έχει σκοράρει δύο γκολ από ασίστ του Μπατουρίνα, άλλα δύο από τον Παζ και τρία τέρματα με την υπογραφή του Ροντρίγκεζ.

Τα «έσπασε» όλα κόντρα στην Τορίνο

Κόντρα στην Τορίνο για την 22η αγωνιστική της Serie A, ο Τάσος Δουβίκας έκανε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του. Το θριαμβευτικό 6-0 της Κόμο έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Έλληνα στράικερ χωρίς υπερβολή καθώς έχει άμεση συμμετοχή στα τέσσερα από τα έξι γκολ.

Συγκεκριμένα είναι ο άνθρωπος που άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Φάμπρεγας μόλις στο 8ο λεπτό και οκτώ λεπτά μετά, κάνει εξαιρετική αντίθεση κίνηση από τον Μπατουρίνα προκειμένου να του ανοίξει χώρο, με τον ίδιο να διπλασιάζει τα τέρματα της Κόμο. Το πάρτι είχε μόλις... ξεκινήσει.

Στο 29ο λεπτό άγγιξε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, όταν, μετά από εξαιρετικό βολέ του τερματοφύλακα, ο Δουβίκας πήρε την μπάλα και είχε απέναντι του μόνο τον Κόκο της Τορίνο. Ο Έλληνας επιθετικός έβαλε εξαιρετικά το κορμί του, πέρασε τον στόπερ των φιλοξενούμενων, έκανε το σπριντ προς την περιοχή και με δυσκολία εκτέλεσε τον αντίπαλο πορτιέρε, ο οποίος απέκρουσε με δυσκολία σε κόρνερ.

Στο δεύτερο μέρος, ο διεθνής φορ το συνέχισε από εκεί που το άφησε. Στο 59ο λεπτό, ο Δουβίκας έκανε το σουτ στην περιοχή, η μπάλα σταμάτησε στο χέρι του Μαριπάν και ο διαιτητής με τη βοήθεια του VAR έδειξε την άσπρη βούλα, από την οποία ο Ντα Κούνια ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Αυτό που δεν έκανε στο 29', το έκανε στο 66'. Ο Μπατουρίνα τον βρήκε εξαιρετικά στην περιοχή, εκείνος πέρασε και τον Παλεάρι και σε κενή εστία έκανε το 4-0 για την Τορίνο, έχοντας υπογράψει το τρίποντο για την Κόμο.

Όπως ήταν λογικό, ο τίτλος του MVP της αναμέτρησης κατέληξε σε ελληνικά χέρια. Στα χέρια του ενός underrated επιθετικού που ξέρει πώς να κάνει θόρυβο.