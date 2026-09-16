Ο Τάσος Δουβίκας ετοιμάζεται να εξαργυρώσει τις καλές του εμφανίσεις στην Ιταλία, καθώς φαίνεται πως θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Κόμο έως το 2030.

Ο Τάσος Δουβίκας δικαίωσε και με το παραπάνω την απόφαση της Κόμο να τον αποκτήσει από τη Θέλτα το προηγούμενο καλοκαίρι με 14 εκατομμύρια ευρώ, καθώς την προηγούμενη σεζόν ήταν εκ των ακρογωνιαίων λίθων της ομάδας του Φάμπρεγκας και αναδείχθηκε δεύτερος κορυφαίος σκόρερ της Serie A.

Παρά το γεγονός μάλιστα πως υπέγραψε πέρσι συμβόλαιο έως το 2029, στην Κόμο αποφάσισαν να τον επιβραβεύσουν για τις εξαιρετικές του επιδόσεις με αναπροσαρμογή των όρων και επέκταση για ακόμα έναν χρόνο!

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια για νέο συμβόλαιο που θα δεσμεύσει τον Δουβίκα στον σύλλογο έως το καλοκαίρι του 2030 και θα συμπεριλαμβάνει μια γενναία αύξηση απολαβών για τον Έλληνα φορ.

Η απόφαση των Ιταλών πρόκειται για στρατηγική κίνηση ώστε να αποτρέψουν πιθανό ενδιαφέρον από άλλους συλλόγους το επόμενο καλοκαίρι, οι οποίοι θα μπορούσαν να δελεάσουν τον Δουβίκα με μια μετακίνηση μακριά από την Κόμο.

Παράλληλα αποτελεί και μια κίνηση αναγνώρισης από πλευράς Κόμο για το διαφορετικό status που έχει αποκτήσει πλέον ο πρώην ποδοσφαιριστής του Βόλου Elabet εντός της ομάδας, χάρη στην εντυπωσιακή πρώτη σεζόν που κατέγραψε στα γήπεδα της Serie A.