Η youtuber Σελίν Ντεμπτ έκανε βίντεο με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα όπου προσπαθούσε να αντιγράψει κινήσεις και γκολ που έχει πετύχει.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό όνομα στην Ευρώπη και ουκ ολίγες φορές βλέπουμε να γίνεται ειδική αναφορά στο ταλέντο του.

Η γνωστή youtuber, Σελίν Ντεμπτ που έχει πάνω από 54 εκατ. εγεγραγμένους στο κανάλι της στο Youtube πήγε στο Γκενκ και μαζί με την ομάδα της προκάλεσαν τον 18χρονο μεσοεπιθετικό να αντιγράψουν όλοι τις κινήσεις που έχει κάνει και έχουν μείνει χαρακτηριστικά στο μυαλό όλων.

Από τον τρόπο που σκόραρε μέχρι ντρίμπλες και κινήσεις στον αγωνιστικό χώρο. Τίτλος του βίντεο ήταν «3 ευρώ vs 30 εκατ. ευρώ» και ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής ήταν εντυπωσιακός, κάνοντας άπαντες να τρελαθούν με αυτά που έκανε.

Παράλληλα τους έμαθε μερικές ελληνικές λέξεις, τους έδειξε τον τρόπο που κάνει μερικά πράγματα στο γήπεδο και το αποτέλεσμα του βίντεο ήταν απολαυστικό. Μάλιστα στα πρώτα 30 λεπτά, ξεπέρασε τις 50 χιλιάδες προβολές.