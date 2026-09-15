Ο Φάμπρεγκας αποθέωσε (ξανά) τον Δουβίκα: «Να έχει την εξέλιξη του και ο Κεν»

Ο Σεσκ Φάμπρεγκας αναφέρθηκε στα περιθώρια εξέλιξης που έχει ο Μόιζε Κεν και το συνέκρινε με τον Τάσο Δουβίκα και για το πόσο έχει αλλάξει από τη μέρα που πήγε στην Κόμο.

Ο Τάσος Δουβίκας ζει το δικό του όνειρο με τη φανέλα της Κόμο καθώς θεωρείται ένας από τους καλύτερους επιθετικούς της Serie A ενώ έκανε και το ντεμπούτο του στο Champions League πετυχαίνοντας και το παρθενικό του γκολ.

Ο Σεσκ Φάμπρεγκας δεν έχει σταματήσει να αποθεώνει τον Έλληνα στράικερ και το επανέλαβε για ακόμη μία φορά, θέλοντας να φέρει ένα παράδειγμα για τα περιθώρια εξέλιξης που έχει ο Μόιζε Κεν που αποκτήθηκε πριν από λίγες μέρες από τον ιταλικό σύλλογο.

Συγκεκριμένα είπε: «Ο Κεν πρέπει να δουλέψει όπως όλοι. Γνωρίζετε τον Μόιζε περισσότερο από εμένα. Ο Δουβίκας δεν είναι ο ίδιος παίκτης με όταν ήρθε. Το ίδιο θα συμβεί και με τον Κεν. Ήρθε σε ένα περιβάλλον που του ζητά διαφορετικά πράγματα σε σχέση με τις ομάδες στις οποίες αγωνιζόταν στο παρελθόν. Χρειάζεται χρόνος, δουλειά και εξέλιξη. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω αυτούς τους δύο ως επιθετικούς».