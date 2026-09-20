Η Γιουβέντους επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας 2-0 εντός έδρας της ντεφορμέ Αταλάντα.

Επιστροφή στα εντός συνόρων θετικά αποτελέσματα για τη Γιουβέντους, που επικράτησε 2-0 εντός έδρας της Αταλάντα και την άφησε χωρίς βαθμό για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική στη Serie A.

Οι Μπιανκονέρι πήραν το προβάδισμα στο 28ο λεπτό, όταν ο Τσελίκ έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο Κονσεϊσάο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ μέσα από την περιοχή.

Το τελικό 2-0 διαμορφώθηκε στο 77', όταν ο Μπρέμερ έπιασε την κεφαλιά μετά την εκτέλεση κόρνερ του Ζέγκροβα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Μπεργκαμάσκι, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Ήττα για την Κόμο του Δουβίκα, έκανε σεφτέ η Πάρμα

Την πρώτη της φετινή ήττα υπέστη η Κόμο, που με τον Τάσο Δουβίκα να αγωνίζεται στο πρώτο ημίχρονο, έχασε 2-0 εκτός έδρας από την εντυπωσιακή Φροζινόνε. Ο Κάλο άνοιξε το σκορ στο 14', με τον Κβερνάντζε να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Η δε Πάρμα, έκανε σεφτέ επικρατώντας 2-1 εντός έδρας της Τζένοα. Ο Ρομέρο άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο 38', με τον Όσμαγιτς να ισοφαρίζει για τους Γενοβέζους στο 70' και τον Άλμκβιστ να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα για τους Παρμέντσι δέκα λεπτά αργότερα.