Μουρίνιο: «Ελεγα ψέματα στους παίκτες μου, φοβόμουν μη χάσω στο 1000ο μου παιχνίδι» (pic & vid)

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, ήταν γι' ακόμη μία φορά απολαυστικός στις δηλώσεις του μετά την μεγάλη νίκη που πήρε η Ρόμα, απέναντι στην Σασουόλο, στο 1000ο παιχνίδι της καριέρας του Πορτογάλου τεχνικού στους πάγκους.

Ο Ελ Σαραουί σκόραρε στο 90+1' και με αυτόν τον τρόπο λύτρωσε την Ρόμα, η οποία απολαμβάνει την κορυφή στη βαθμολογία της Serie A.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την επίτευξη του τέρματος του 28χρονου Ιταλού μεσοεπιθετικού, ο Μουρίνιο τρελάθηκε, εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την εξέδρα όπου βρισκόντουσαν οι παίκτες του για να το πανηγυρίσει με την ψυχή του.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μουρίνιο αποκάλυψε, μέσω των δηλώσεων του, ότι όλο αυτό το διάστημα έλεγε ψέματα στους παίκτες του ότι δεν σκέφτεται το ρεκόρ των 1000 αγώνων, καθώς φοβόταν πολύ μην ηττηθεί σε ένα τόσο ιστορικό ματς.

«Είπα σε όλους ψέματα! Έλεγα στην ομάδα εδώ και μέρες ότι αυτό είναι το 1000ο μου παιχνίδι και πως δεν ήταν σημαντικό για εμένα, αλλά είχα έναν απίστευτο φόβο να μην το χάσω.



Ευτυχώς κερδίσαμε και έτρεχα σαν μικρό παιδί σήμερα γιατί ένιωθα 12 χρονών, όχι 58!»,

