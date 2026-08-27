To Gazzetta σας παραθέτει τα προφίλ των ομάδων που θα υποδεχτεί η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ έμαθε τους οκτώ αντιπάλους της στη League Phase του Champions League, εκ των οποίων τους τέσσερις θα τους φιλοξενήσει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο λόγος για τις Ρεάλ Μαδρίτης, Γαλατάσαραϊ, Ρόμα και τη ΛΑΣΚ, στην οποία αγωνίζεται ως δανεικός από τον Δικέφαλο ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς.

Το Gazzetta σάς παραθέτει τα προφίλ των ομάδων που θα αντιμετωπίσει ο Δικέφαλος στην Allwyn Arena, μπροστά σε 30.000 Ενωσίτες, οι οποίοι ανυπομονούν για τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές.

Ρεάλ Μαδρίτης: Η επιστροφή της Βασίλισσας στη Νέα Φιλαδέλφεια

Προφίλ: Φυσικά, δεν χωράει αμφιβολία πως πρόκειται για τη Νο. 1 ομάδα που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ, καθώς είναι δίχως αμφιβολία η Βασίλισσα της Ευρώπης. Οι Μερένγκες έχουν στεφθεί 15 φορές πρωταθλητές Ευρώπης, όμως προέρχονται από μια σεζόν στην οποία δεν κατάφεραν να σηκώσουν κάποιον τίτλο. Θυμίζουμε πως η Ρεάλ είχε αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στο ιστορικό 3-3, το 2002.

Αστέρι: Και ποιον να πρωτοδιαλέξεις; Μιλάμε για ένα ρόστερ γεμάτο... αστέρια και, συνεπώς, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε έναν μόνο παίκτη. Ο τίτλος θα πρέπει να πάει μαζί σε τρεις από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της Ευρώπης: Κιλιάν Μπαπέ, Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Βινίσιους Τζούνιορ.

Προπονητής: Ο πιο... ξεχωριστός προπονητής της Ευρώπης, καθώς ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του πριν από πολλά χρόνια ως Special One, ένας χαρακτηρισμός που τον συνόδευσε σε όλη τη σπουδαία καριέρα του. Ο λόγος, φυσικά, για τον Ζοσέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος, με δύο κατακτήσεις του Champions League, επέστρεψε στη Μαδρίτη έπειτα από 13 χρόνια, με στόχο να φέρει ξανά τη Ρεάλ στην κορυφή της Ισπανίας και της Ευρώπης. Έκτοτε, κοούτσαρε τις Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τότεναμ, Ρόμα, Φενέρμπαχτσε και Μπενφίκα.

Μεταγραφές:

Ήρθαν: Γιαν Ντιομαντέ (Λειψία), Μάρκ Κουκουρέγια (Τσέλσι), Κάρλο Έσπι (Λεβάντε), Ντένζελ Ντάμφρις (Ίντερ), Ιμπραχίμα Κονατέ (Λίβερπουλ), Μπερνάρντο Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι).

Έφυγαν: Γκονζάλο Γκαρσία (Φούλαμ), Θέσαρ Παλάσιος (Φούλαμ), Φραν Γκαρθία (Μπέτις), Μάριο Μαρτίν (Χετάφε), Φραν Γκονθάλεθ (Σεβίλλη), Φράνκο Μασταντουόνο (Φιορεντίνα).

Ρόμα: Η παρέα του Κουλιεράκη στον δρόμο της ΑΕΚ

Προφίλ: Πρόκειται για μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις του Καμπιονάτο, η οποία, παρότι δεν έχει πολλές κατακτήσεις, αποτελεί σταθερά μία από τις ισχυρότερες ομάδες της Ιταλίας. Την προηγούμενη σεζόν τερμάτισε στην 3η θέση της βαθμολογίας και εξασφάλισε τη θέση της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Κορυφαία ευρωπαϊκή στιγμή της ήταν το 2022, όταν κατέκτησε το Conference League υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο. Στο ρόστερ της βρίσκεται από φέτος και ο... δικός μας Κωνσταντίνος Κουλιεράκης.

Αστέρι: Ο Πάολο Ντιμπάλα είναι ο ηγέτης των Τζιαλορόσι τα τελευταία χρόνια και ο πιο ποιοτικός παίκτης του ρόστερ. Από τις μεταγραφές, ξεχωρίζει ο φανταστικός Ντονιέλ Μάλεν, ο οποίος στο ντεμπούτο του έκανε χατ τρικ κόντρα στη Φιορεντίνα (4-0 η Ρόμα).

Προπονητής: Μετά από εννέα χρόνια σπουδαίου έργου στην Αταλάντα, ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι άφησε το Μπέργκαμο και μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι στην αιώνια πόλη. Την προηγούμενη σεζόν είχε ρεκόρ 28-6-15 και οδήγησε τους Τζιαλορόσι στην 3η θέση.

Μεταγραφές:

Ήρθαν : Αλεξέι Μπατράκοφ (Λοκομοτίβ Μόσχας), Λέσλι Ογκουτσούκου (Μπέρνλι)

: Αλεξέι Μπατράκοφ (Λοκομοτίβ Μόσχας), Λέσλι Ογκουτσούκου (Μπέρνλι) Έφυγαν: Νικολό Ζανιόλο (Ουντινέζε), Ουμόυτ Ερντέμ (Ρίζερσπορ), Αλί Τουράπ, Μπουλμπούλ, (Αμέντ), Γκογκντενίζ Γουρπούζ (Ελεύθερος), Μπατουχάν Σεν (Ελεύθερος)

Γαλατάσαραϊ: Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης στη Νέα Φιλαδέλφεια

Προφίλ: Σαφώς πρόκειται για μια ξεχωριστή αναμέτρηση για την ΑΕΚ, καθώς θα φιλοξενήσει στη Νέα Φιλαδέλφεια μια ομάδα από την Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για την πολυνίκη του πρωταθλήματος Τουρκίας, με 26 κατακτήσεις, επτά περισσότερες από τη Φενέρμπαχτσε, ενώ είναι... μόνιμα πρωταθλήτρια τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Αστέρι: Πρόκειται για ένα ρόστερ με... εξωφρενική χρηματιστηριακή αξία, καθώς, σύμφωνα με το Transfermarkt, κοστολογείται στα 344 εκατομμύρια ευρώ. Ο Βίκτορ Οσιμέν είναι αυτός που ξεχωρίζει, με τους Ιλκάι Γκουντογκάν και Λερόι Σανέ να ακολουθούν. Ο Νιγηριανός επιθετικός προέρχεται από σεζόν με 22 γκολ και οκτώ ασίστ, ενώ έχει ξεκινήσει τη χρονιά με τέσσερα γκολ σε δύο ματς πρωταθλήματος.

Προπονητής: Ο Οκάν Μπουρούκ είναι ο προπονητής που έχει βάλει τη σφραγίδα του στην κυριαρχία της Γαλατά τα τελευταία χρόνια. Το 2022 πήγε στην Τσιμ Μπομ, έναν χρόνο μετά την αποχώρησή του από την Μπασάκσεχιρ, με την οποία είχε σηκώσει το πρωτάθλημα τη σεζόν 2019-20, και κατάφερε να κατακτήσει τέσσερις διαδοχικές φορές τον τίτλο του πρωταθλητή. Την περασμένη σεζόν έκανε νταμπλ, ενώ το 2024 είχε σηκώσει και το Super Cup.

Μεταγραφές:

Ήρθαν : Αλεξέι Μπατράκοφ (Λοκομοτίβ Μόσχας), Λέσλι Ογκουτσούκου (Μπέρνλι)\

: Αλεξέι Μπατράκοφ (Λοκομοτίβ Μόσχας), Λέσλι Ογκουτσούκου (Μπέρνλι)\ Έφυγαν: Νικολό Ζανιόλο (Ουντινέζε), Ουμόυτ Ερντέμ (Ρίζερσπορ), Αλί Τουράπ, Μπουλμπούλ, (Αμέντ), Γκογκντενίζ Γουρπούζ (Ελεύθερος), Μπατουχάν Σεν (Ελεύθερος)

ΛΑΣΚ: Η επιστροφή του Λιούμπισιτς

Προφίλ: Η ΛΑΣΚ ήταν, χρονικά, η τελευταία ομάδα που έκλεισε τη θέση της στη League Phase του Champions League, καθώς απέκλεισε στην παράταση τη Σέλτικ, την οποία νίκησε με 5-1 στη ρεβάνς της ήττας της με 3-0 στη Γλασκώβη. Οι Αυστριακοί έχουν δύο πρωταθλήματα και ισάριθμα Κύπελλα, τα οποία κατέκτησαν με νταμπλ, το πρώτο το 1965 και το δεύτερο την περασμένη σεζόν! Φυσικά, για τους πρωταθλητές Αυστρίας ξεχωρίζει η παρουσία του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός από την ΑΕΚ.

Αστέρι: Από το ρόστερ της ΛΑΣΚ ξεχωρίζει ο πιο επικίνδυνος ποδοσφαιριστής της στην επίθεση, ο Μόουσες Ουσόρ. Ο Νιγηριανός αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης, αλλά και στα δεξιά, ενώ προέρχεται από σεζόν με 15 γκολ και 10 ασίστ σε 35 εμφανίσεις. Ήδη έχει τρία γκολ και τέσσερις ασίστ σε έξι ματς της τρέχουσας σεζόν.

Προπονητής: Δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο Ντίετμαρ Κούχμπαουερ επέστρεψε στη ΛΑΣΚ, προερχόμενος από μια σεζόν κατά την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Αυστρίας με τη Βόλφσμπεργκερ, και έγραψε ιστορία. Ο 55χρονος Αυστριακός κόουτς κατέκτησε το νταμπλ και σήκωσε, όπως αναφέραμε, το δεύτερο πρωτάθλημα και το δεύτερο Κύπελλο στην ιστορία του κλαμπ.

Μεταγραφές: