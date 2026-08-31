Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Ελλάδα - Ισπανία, η μάχη του Παναθηναϊκού στη Λιβαδειά και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Δευτέρα σήμερα (31/8) και το πρόγραμμα όσον αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις είναι κάτι παραπάνω από...πλούσιο, περιλαμβάνοντας τόσο ποδόσφαιρο όσο και μπάσκετ.
Αρχικά, υπάρχει στις 14:00 (YouTube Gazzetta) το ραντεβού σας με τους Galacticos by Interwetten, όπου η ομάδα του Gazzetta σχολιάζει τα όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο στο πρωτάθλημα, τα μεταγραφικά, καθώς και την αναμέτρηση που εκρεμμεί, μεταξύ Λεβαδειακού και Παναθηναϊκού.
Στις 19:00 (ΕΡΤ 2 Σπορ) η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ υποδέχεται την Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα κρατήσει ζωντανή την πρόκριση στα τελικά του θεσμού.
Μισή ώρα μετά (19:30, Cosmote Sport 2) η Ρόμα του Κουλιεράκη φιλοξενείται από τη Λέτσε, ενώ την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός έδρας με τον Λεβαδειακό (Novasports 2), στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η 2η αγωνιστική της Superleague.
Στις 20:45 (Cosmote Sport 1) η Μπενφίκα του Παυλίδη περιμένει την Εστορίλ, ενώ στις 22:00 (Novasports Prime) η Άρσεναλ του Τζόλη έχει δύσκολο έργο στην έδρα της Άστον Βίλα. Τέλος, στις 22:30 (Cosmote Sport 6) η Μπαρτσελόνα θα ψάξει το 3/3, υποδεχόμενη τη Ράγιο Βαγιεκάνο.
Οι σημερινές μεταδόσεις
- Galacticos by Interwetten (14:00, YouTube Gazzetta)
- Ελλάδα - Ισπανία (19:00, ΕΡΤ 2 Σπορ)
- Λέτσε - Ρόμα (19:30, Cosmote Sport 2)
- Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός (19:30, Novasports 2)
- Οσασούνα - Χετάφε (20:30, Cosmote Sport 7)
- Μπενφίκα - Εστορίλ (20:45, Cosmote Sport 1)
- Αταλάντα - Μπολόνια (21:45, Cosmote Sport 3)
- Άστον Βίλα - Άρσεναλ (22:00, Novasports Prime)
- Μπαρτσελόνα - Ράγιο Βαγιεκάνο (22:30, Cosmote Sport 6)
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