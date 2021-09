Ζοσέ Μουρίνιο - Ρόμα: Τρέλα στο γκολ του Ελ Σαράουι

O Ελ Σαραουί σκόραρε στο 90+1', έστειλε τη Ρόμα στην κορυφή και τον Ζοσέ Μουρίνιο να πανηγυρίζει έξαλλα το τρίποντο στο 1000ο ματς.

Αυτός ο πανηγυρισμός θύμισε Καμπ Νόου, Τορίνο. Ο Ζοσέ Μουρίνιο... τρελάθηκε στο γκολ του Ελ Σαραουί που έδωσε τη νίκη στη Ρόμα και την έστειλε στην κορυφή της Serie A. Στο 1000ο του ματς (639 νίκες, 25 τίτλοι) ο Πορτογάλος μας χάρισε μια απίθανη στιγμή!

José Mourinho celebrating after a 92nd minute winner from El Shaarawy… on his 1000th game as professional manager. #Mourinho



games

wins

trophiespic.twitter.com/ZQFTUKosEJ