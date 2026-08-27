Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Ρόμα στη Νέα Φιλαδέλφεια 24 χρόνια μετά την ιστορική αήττητη πορεία της ΑΕΚ στο Champions League.

Η ΑΕΚ κλείδωσε τη θέση της στη League Phase του Champions League και πλέον έμαθε και τις οκτώ ομάδες που θα βρει στον δρόμο της, εκ των οποίων οι δύο είναι ιδιαίτερα... γνώριμοι αντίπαλοι. Ο λόγος για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Ρόμα, τις οποίες είχε φιλοξενήσει ο Δικέφαλος το 2002, την τελευταία φορά που έδωσε αγώνες στη main phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Τότε ο Δικέφαλος είχε γράψει ιστορία, καθώς παρέμεινε αήττητος, έχοντας έξι ισοπαλίες σε ισάριθμα παιχνίδια με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Ρόμα και την Γκενκ. Η Ένωση είχε τερματίσει στην 3η θέση του ομίλου και συνέχισε στο Κύπελλο UEFA, όπου, αφού προκρίθηκε επί της Μακάμπι Χάιφα με δύο νίκες, αποκλείστηκε από τη Μάλαγα.

Στο πρώτο της εντός έδρας ματς, η ΑΕΚ του Ντούσαν Μπάγεβιτς έμεινε στην ισοπαλία χωρίς σκορ με τη Ρόμα στο «Νίκος Γκούμας» (0-0) και, μία εβδομάδα αργότερα, η Ένωση αναδείχθηκε ισόπαλη με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε μια αξέχαστη βραδιά.

Η ΑΕΚ βρέθηκε να προηγείται με 3-1 της Ρεάλ των Γκαλάκτικος, με σκόρερ τους Τσιάρτα, Μαλαδένη και Νικολαΐδη, ο οποίος έχασε τεράστια ευκαιρία για το 4-2. Για τη Βασίλισσα είχαν σκοράρει ο Ζιντάν (δις) και ο Γκούτι.