Ο Τομόρι με το άλμα στο γκολ έφτασε στα 2,63μ. και έσπασε το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο (pic & vid)

Ο Φικάγιο Τομόρι ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές στη νίκη της Μίλαν με 3-0 επί της Γιουβέντους. Ηταν αυτός ο οποίος «έσβησε» από τον γήπεδο τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα και διαμόρφωσε με κεφαλιά το τελικό αποτέλεσμα.

Το γκολ του ήταν ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για την ομάδα του όσο και για τον ίδιο, καθώς με το τρομερό άλμα που έκανε για να πάρει την κεφαλιά, έφτασε στα 2,63μ. δίχως να μπορεί κάποιος άλλος από τους αντιπάλους του να φτάσει σε αυτό το επίπεδο για να του διεκδικήσει την κεφαλιά.

Με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε και το ρεκόρ που είχε έως τώρα ο Ρονάλντο στη Serie A απ' όταν είχε πετύχει το γκολ κόντρα στην Σαμπντόρια όπου είχε «πετάξει» στα 2,54 μ.

Fikayo Tomori jumped to a height of 2.63m (8.6 feet) to score his goal against Juventus, setting a new Serie A record.

The previous highest was Cristiano Ronaldo, who jumped to a height of 2.54m (8.3 feet). pic.twitter.com/yIz1ZyZb05

