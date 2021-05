Οι «ροσονέρι» δυο μέρες μετά την μεγάλη νίκη απέναντι στην Γιουβέντους με το τελικό 3-0, παρουσίασαν τη νέα τους εμφάνιση για την σεζόν 2021-2022.

Η ιδιαιτερότητα έχει να κάνει με το πλάτος της κάθε ρίγας στο μπροστινό μέρος, με μια κύρια στη μέση και τις υπόλοιπες να είναι αρκετά μικρότερες...

Introducing the Milan state of mind: here's our new @pumafootball 2021/22 Home Shirt #MoveLikeMilan #SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) May 11, 2021