Γενικευμένη σύρραξη μεταξύ οπαδών οδήγησαν σε καθυστέρηση της έναρξης του ντέρμπι Τορίνο - Γιουβέντους. Οκτώ συλλήψεις, με έναν σοβαρά τραυματία από τα επεισόδια!

Συγκρούσεις οπαδών επικράτησαν πριν από το ντέρμπι της πόλης ανάμεσα σε Τορίνο και Γιουβέντους για την τελευταία αγωνιστική της Serie A.

Σύμφωνα με την «Gazzetta Dello Sport», πριν από τη σέντρα του αγώνα προηγήθηκαν σοβαρά επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δυο ομάδων που πιάστηκαν στα χέρια έξω από το γήπεδο της Γκρανάτα.

Από τις συγκρούσεις φαίνεται πως ένας οπαδός της Γηραιάς Κυρίας τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ η Αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη σε οκτώ συλλήψεις οπαδών των Μπιανκονέρι. Μερίδα οπαδών της Γιουβέντους μάλιστα φέρεται να ζήτησε από την ομάδα τους να μην αγωνιστεί στον αγώνα, ο οποίος οδηγήθηκε σε καθυστέρηση.

Όπως προκύπτει από τον ιταλικό Τύπο, οι ultras των Μπιανκονέρι απαιτούν την οριστική αναβολή του ντέρμπι κι ενημέρωσαν τον αρχηγό Λοκατέλι πως αν ο αγώνας ξεκινήσει, τότε θα εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο!