Λήξη συναγερμού με Ζλάταν: Χάνει μόνο δύο αγώνες της Μίλαν (pic)

Ο Σουηδός αστέρας δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το ματς με την Γιουβέντους, καθώς τραυματίστηκε στο γόνατο και αποχώρησε αναγκαστικά λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα.

Στις τάξεις των «ροσονέρι» υπήρξε ανησυχία για την κατάσταση του Ζλάταν, ωστόσο οι πρώτες εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι το ανησυχητικό. Κι αυτό διότι σύμφωνα με το «Sky Sport Italia» ο υψηλόσωμος φορ θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης μόνο για τα επόμενα δύο παιχνίδια της ομάδας του στο πρωτάθλημα (Κάλιαρι και Τορίνο), ενώ θα είναι έτοιμος για τον αγώνα στο φινάλε της Serie A με την Αταλάντα.

Ετσι, σε περίπτωση που τα νέα επιβεβαιωθούν ο Ζλάταν θα αγωνιστεί κανονικά στο προσεχές Euro.

Giorgio Chiellini comforted Zlatan Ibrahimovic when he went down with an apparent knee injury.

Ibrahimovic had to come off—with the final key games of the season and the Euros ahead. pic.twitter.com/QmspLca51H

