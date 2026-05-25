Τορίνο και Γιουβέντους αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2 στο επεισοδιακό ντέρμπι της πόλης. Εκτός Champions League έμειναν οι φιλοξενούμενοι.

Ισόπαλο 2-2 έληξε το ντέρμπι του Τορίνο που κηλιδώθηκε από σοβαρά επεισόδια και ξεκίνησε με καθυστέρηση 45 λεπτών! Η Γιουβέντους δεν πήρε το εισιτήριο για τη League Phase του ερχόμενου Champions League. Η Μεγάλη Κυρία τερμάτισε στην έκτη θέση με 69 βαθμούς και θα συμμετάσχει στη League Phase του επόμενου Europa League.

Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 21:45, όμως η σέντρα πραγματοποιήθηκε 45 λεπτά αργότερα εξαιτίας σοβαρών επεισοδίων, αφού υπήρξαν συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων έξω από το γήπεδο.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η Γιούβε προηγήθηκε με τον Βλάχοβιτς στο 24ο λεπτό, που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Στην επανάληψη, ο Σέρβος φορ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 54'. Στη συνέχεια οι προπονητές των δύο ομάδων προχώρησαν σε αλλαγές και η Τορίνο δεν το έβαλε κάτω.

Η Γκρανάτα έκανε την ανατροπή και έφερε το ματς στα ίσα. Καζαντέι στο 60' και Άνταμς στο 84' διαμόρφωσαν το τελικό 2-2 στο ντέρμπι της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της Serie A. Οι γηπεδούχοι τερμάτισαν στη δωδέκατη θέση με 45 βαθμούς.