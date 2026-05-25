Τορίνο - Γιουβέντους 2-2: Μοιρασιά βαθμών στο ντέρμπι της πόλης
Ισόπαλο 2-2 έληξε το ντέρμπι του Τορίνο που κηλιδώθηκε από σοβαρά επεισόδια και ξεκίνησε με καθυστέρηση 45 λεπτών! Η Γιουβέντους δεν πήρε το εισιτήριο για τη League Phase του ερχόμενου Champions League. Η Μεγάλη Κυρία τερμάτισε στην έκτη θέση με 69 βαθμούς και θα συμμετάσχει στη League Phase του επόμενου Europa League.
Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 21:45, όμως η σέντρα πραγματοποιήθηκε 45 λεπτά αργότερα εξαιτίας σοβαρών επεισοδίων, αφού υπήρξαν συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων έξω από το γήπεδο.
Στο αγωνιστικό σκέλος, η Γιούβε προηγήθηκε με τον Βλάχοβιτς στο 24ο λεπτό, που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Στην επανάληψη, ο Σέρβος φορ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 54'. Στη συνέχεια οι προπονητές των δύο ομάδων προχώρησαν σε αλλαγές και η Τορίνο δεν το έβαλε κάτω.
Η Γκρανάτα έκανε την ανατροπή και έφερε το ματς στα ίσα. Καζαντέι στο 60' και Άνταμς στο 84' διαμόρφωσαν το τελικό 2-2 στο ντέρμπι της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της Serie A. Οι γηπεδούχοι τερμάτισαν στη δωδέκατη θέση με 45 βαθμούς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.