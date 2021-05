Ο Τομόρι «εξαφάνισε» τον Ρονάλντο από το γήπεδο (pic & vid)

Ο Φικάγιο Τομόρι ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές στη νίκη της Μίλαν με 3-0 επί της Γιουβέντους. Ηταν αυτός που έβαλε το κερασάκι στην τούρτα και διαμόρφωσε με κεφαλιά το τελικό αποτέλεσμα.

Ο 21χρονος αμυντικός, ο οποίος αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού από την Τσέλσι στους «ροσονέρι», κατάφερε να... σβήσει τον Κριστιάνο από το γήπεδο. Χαρακτηριστική είναι μάλιστα η φάση, όπου ο Ρονάλντο προσπάθησε να κάνει δική του την μπάλα και ο Τομόρι, χρησιμοποιώντας ωραία το σώμα του, τον σώριασε στο έδαφος.

Εκτός όμως από το γεγονός ότι βγήκε νικητής στις περισσότερες μονομαχίες που έδωσε με τον Ρονάλντο, ο νεαρός στόπερ της Μίλαν, είχε ένα γκολ και 88.4% ποσοστό επιτυχίας στις πάσες!

can’t believe tomori casually did this to cristiano ronaldo pic.twitter.com/hPVAzzMXGh

