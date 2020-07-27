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Τα highlights της Serie A (vids)

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Δείτε συγκεντρωμένα στο gazzetta.gr όλα τα γκολ της 36ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος.

Ρόμα - Φιορεντίνα 2-1

Βερόνα - Λάτσιο 1-5

Κάλιαρι - Ουντινέζε 0-1

Σπαλ - Τορίνο 1-1

Μπολόνια - Λέτσε 3-2

Νάπολι - Σασουόλο 2-0

Τζένοα - Ίντερ 0-3

Μπρέσια - Πάρμα 1-2

Μίλαν - Αταλάντα 1-1

Γιουβέντους - Σαμπντόρια 2-0

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