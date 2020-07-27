Τα highlights της Serie A (vids)

Κάλιαρι - Ουντινέζε 0-1
Σπαλ - Τορίνο 1-1
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ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΣΤΕΡ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΣΙ 2vs
ΓΟΥΛΒΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 3vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 5vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΑ 2vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΑΛ 1vs
ΤΟΡΙΝΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΟΝΣΙ 1vs
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 0
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -
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Κάλιαρι - Ουντινέζε 0-1
Σπαλ - Τορίνο 1-1