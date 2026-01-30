Οι οπαδοί της Λάτσιο απείχαν από το Ολίμπικο ως ένδειξη διαμαρτυρίας και δεν είδαν τους Λατσιάλι να νικούν 3-2 την Τζένοα με... buzzer beater πέναλτι του Κατάλντι!

Μπορεί οι οπαδοί της Λάτσιο να άφησαν σχεδόν άδειο το Ολίμπικο, ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του Κλαούντιο Λοτίτο, ωστόσο οι παίκτες του Μαουρίτσιο Σάρι κατάφεραν έστω και έτσι να επικρατήσουν 3-2 της Τζένοα σε ένα τρομερό ματς και να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.

Λίγα πράγματα στο πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να μένουν φυσιολογικά στο μηδέν και την ανάπαυλα να τις βρίσκει ισόπαλες χωρίς σκορ. Αυτό άνοιξε εντέλει στο 56ο λεπτό, όταν ο Πέδρο αξιοποίησε το πέναλτι που κέρδισαν οι γηπεδούχοι για χέρι και έκανε το 1-0.

Έξι λεπτά αργότερα, ο Τέιλορ διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων με διαγώνιο σουτ, ωστόσο οι Γενοβέζοι μπήκαν ξανά στο ματς με πέναλτι του Μαλινόφσκι στο 67'. Η Τζένοα είχε κι άλλα να πει και στο 75' έφτασε και στην ολική επαναφορά με σκαστό σουτ του Βιτίνια, μετατρέποντας σε θρίλερ την τελική ευθεία του αγώνα!

Όλα έδειχναν ότι η αναμέτρηση θα ολοκληρωθεί χωρίς νικητή, όμως στις καθυστερήσεις είχαμε και τρίτο πέναλτι στο ματς, για χέρι, με τη Λάτσιο να βλέπει τον Κατάλντι να ευστοχεί στο... 100ό λεπτό και να χαρίζει τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του!