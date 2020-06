Ψηφίσατε: Η «ιταλική» Μίλαν έχει την πιο δυνατή 11αδα (pics)

Δεύτερη, με σημαντική διαφορά αναδείχθηκε η Βραζιλία του Ροναλντίνιο, του Ντίντα, του Καφού και του Κακά, ενώ οριακά πίσω της ήταν η «Best of Europe» με Φαν Μπάστεν, Γκούλιτ και άλλους παιχταράδες μπροστά από το κέντρο, αλλά μάλλον ελλιπή οπισθοφυλακή. Τέλος η «Best of World» είχε κάποια δυνατά ονόματα, αλλά δεν κόντραρε τις υπόλοιπες «εκδόσεις» της Μίλαν!

Υπενθυμίζεται εξάλλου πως ο σκοπός της συγκρότησης των 11αδων δεν ήταν η ανάδειξη των κορυφαίων, αφού πολλές φορές τα κριτήρια διαφέρουν, ούτε να φτιαχτεί μια ομάδα που θα μπορούσε να σταθεί σε αγώνα. Απλά ένα «μάζεμα» των αστεριών της ιστορίας κάθε ομάδα, σε ένα ξεχωριστό «what if» που ταιριάζει μόνο στο playstation ή στο FM!

Σειρά έχουν τις επόμενες ημέρες και άλλες μεγάλες ομάδες της Γηραιάς Ηπείρου!