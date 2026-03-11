«Ψηλά στη λίστα της Μίλαν ο Μόιζε Κιν»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, η Μίλαν εξετάζει την μεταγραφή του Μόιζε Κιν το καλοκαίρι.

Όπως αναφέρει αποκλειστικό δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας «Gazzetta dello Sport» η Μίλαν έχει «κυκλώσει» τον επιθετικό της Φιορεντίνα, Μόιζε Κιν, ως έναν από τους κορυφαίους στόχους της για το μεταγραφικό καλοκαίρι του 2026.

Οι «Ροσονέρι» έχουν αναδειχθεί ως μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ιταλία αυτή τη σεζόν, υπό την καθοδήγηση του Μαξ Αλέγκρι, βρισκόμενη στη δεύτερη θέση της Serie A, στο -7 από την πρωτοπόρο Ίντερ, ωστόσο η έλλειψη επιθετικών ευγνωσμένης αξίας έχει προβληματίσει τον έμπειρο τεχνικό.

Πιο συγκεκριμένα, κανένας από τους Κρίστοφερ Νκούνκου, Σαντιάγο Χιμένες και Νίκλας Φούλκρουγκ δεν έχει πείσει τον Αλέγκρι πως πρέπει να γίνει η αιχμή του δόρατος της επίθεσης και ως εκ΄ τούτου στοχεύει σε έναν σκόρερ με πολλά γκολ για να πάρει το βάρος από τους Ραφαέλ Λεάο και Κρίστιαν Πούλισιτς, οι οποίοι τραβάνε το «κουπί» τη φετινή σεζόν.

Ο Κιν είναι ο αγαπημένος στόχος του Αλέγκρι, καθώς οι δύο άνδρες γνωρίζονται πολυ κάλα από την συνεργασία τους στη Γιουβέντους. Ο Ιταλός διεθνής δεν έχει καταφέρει να αναπαράγει την εξαιρετική φόρμα που έδειξε την περασμένη σεζόν, κάτι που οφείλεται κυρίως στις συλλογικές δυσκολίες των «Βιόλα» φέτος, αλλά παρόλα αυτά έχει πετύχει εννέα γκολ και τέσσερις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Παράλληλα, έχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 62 εκατομμυρίων ευρώ, με τους Ροσονέρι ωστόσο να πιστεύουν ότι μπορούν να διαπραγματευτούν την τιμή.