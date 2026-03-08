Η Μίλαν πήρε το ντέρμπι, επικράτησε 1-0 της Ίντερ και μπήκε ξανά στο κόλπο του τίτλου, αφού μείωσε στους επτά βαθμούς από την κορυφή.

Η Μίλαν ήταν η νικήτρια του ντέρμπι στο Μιλάνο, επικράτησε 1-0 της Ίντερ και ελπίζει ξανά, αφού βρέθηκε στο -7 από τους Νερατζούρι. Οι Ροσονέρι ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, πέτυχαν το γκολ της νίκης και κατάφεραν να αντέξουν στην πίεση της Ίντερ στο τελευταίο τέταρτο. Οι «Nερατζούρι» είχαν να ηττηθούν στο πρωτάθλημα από το προηγούμενο μεταξύ τους παιχνίδι στις 23 Νοεμβρίου, όταν είχαν χάσει 1-0, ακολουθώντας στη συνέχεια ένα σερί 15 αγώνων (14 νίκες).

Η Μίλαν μπήκε πιο δυνατά στο ματς, πίεσε και είχε την πρώτη καλή στιγμή με τον Μόντριτς. Στο 35' ήρθε και το γκολ των γηπεδούχων. Ο Φοφανά βρήκε ιδανικά τον Εστουπινάν, ο οποίος με άψογο τελείωμα πέτυχε το 1-0. Μάλιστα, ήταν το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα των Ροσονέρι. Η Μίλαν θα μπορούσε να σκοράρει ξανά στο πρώτο 45λεπτο, αλλά ο Ντι Μάρκο πρόλαβε τον Πούλισικ. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ίντερ ανέβασε ρυθμό. Ο Ζιελίνσκι απείλησε με δυνατό σουτ, ενώ ο Ντιμάρκο έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 54ο λεπτό, στέλνοντας την μπάλα ψηλά άουτ από κοντινή απόσταση. Στις καθυστερήσεις η Ίντερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από κόρνερ, όμως ο διαιτητής είχε ήδη σφυρίξει για επανάληψη της εκτέλεσης. Οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν και πέναλτι όταν η μπάλα βρήκε στο χέρι του Ρίτσι έπειτα από κεφαλιά του Ντάμφρις, όμως ο διαιτητής έκρινε πως δεν υπήρξε παράβαση.