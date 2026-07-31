Συνεχίζονται τα έργα στο ανοιχτό ΟΑΚΑ, τα οποία μάλιστα πέρασαν στην τελική τους φάση.

Ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής έκανε μία ανάρτηση σχετικά με τη νέα φάση που περνούν οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Εκείνος εξήγησε πως αυτές έχουν μπει πλέον στο τελικό τους στάδιο, που είναι η αντικατάσταση των πολυκαρβονικών επικαλύψεων, η οποία είναι μία από τις πιο σύνθετες που έχουν λάβει χώρα στην Ευρώπη, όσον αφορά τα στέγαστρα μεγάλης κλίμακας, λόγω της ιδιαίτερης στατικής μορφής του στεγάστρου, της μοναδικής αρχιτεκτονικής του, του ύψους εργασίας και της ανάγκης διατήρησης της γεωμετρικής ακρίβειας του συνόλου της κατασκευής.

Μάλιστα στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης του κεντρικού σταδίου, υλοποιήθηκε και η τοποθέτηση νέου υπερσύγχρονου συστήματος φωτισμού τελευταίας γενιάς τεχνολογίας LED.

Τέλος, να σημειώσουμε πως, όπως συνέβη και στο χθεσινό ματς του Παναθηναϊκού με την Πάκσι, οι διαδικασίες αυτές δεν θα επηρεάζουν την χωρητικότητα του σταδιού στους αγώνες του «τριφυλλιού».

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Χαλιορή για το ΟΑΚΑ

Στέγαστρο Κεντρικού Ολυμπιακού Σταδίου - ΟΑΚΑ – Αντικατάσταση πολυκαρβονικών επικαλύψεων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου και προκατασκευής των νέων πολυκαρβονικών στοιχείων, καθώς και της πλήρους προσαρμογής των μεταλλικών εξαρτημάτων στήριξης στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ξεκίνησε η μεταφορά και η σταδιακή τοποθέτησή τους επί του φέροντος οργανισμού του εμβληματικού στεγάστρου του Κεντρικού Ολυμπιακού Σταδίου.

Η παρέμβαση αφορά την πλήρη αντικατάσταση περίπου 23.000 m² πολυκαρβονικών επικαλύψεων, οι οποίες είχαν υπερβεί τον προβλεπόμενο χρόνο λειτουργικής ζωής τους, με νέα υψηλής αντοχής πολυκαρβονικά πάνελ, ισοδύναμης γεωμετρίας και αυστηρών μηχανικών ανοχών, σχεδιασμένα ώστε να εξασφαλίζουν ελάχιστη διάρκεια ζωής άνω των 30 ετών, υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV προστασία), βελτιωμένη συμπεριφορά έναντι θερμικών καταπονήσεων, υψηλή ανθεκτικότητα σε ανεμοπιέσεις και χαλαζόπτωση, καθώς και σημαντικά αυξημένη διαπερατότητα φυσικού φωτισμού.

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση 5.000 πολυκαρβονικών στοιχείων, εκ των οποίων:

* 4.300 τυποποιημένων διαστάσεων, και

* 700 ειδικών τεμαχίων, τα οποία κατασκευάστηκαν αποκλειστικά για τις σύνθετες γεωμετρικές καμπυλότητες του στεγάστρου Calatrava.

Η τοποθέτηση πραγματοποιείται με χρήση ειδικών ανυψωτικών μέσων και προσωρινών συστημάτων πρόσβασης από πολυμελές συνεργείο πιστοποιημένων τεχνικών εργασίας σε ύψος (IRATA/GWO ή ισοδύναμων προτύπων), με εφαρμογή αυστηρών πρωτοκόλλων υγείας και ασφάλειας, συνεχούς γεωμετρικού ελέγχου και ποιοτικής επιθεώρησης κάθε σημείου σύνδεσης.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μία από τις πλέον σύνθετες εργασίες αποκατάστασης στεγάστρων μεγάλης κλίμακας που υλοποιούνται σήμερα στην Ευρώπη, λόγω της ιδιαίτερης στατικής μορφής του στεγάστρου, της μοναδικής αρχιτεκτονικής του, του ύψους εργασίας και της ανάγκης διατήρησης της γεωμετρικής ακρίβειας του συνόλου της κατασκευής.

Ενεργειακή Αναβάθμιση – Νέος αγωνιστικός φωτισμός Κεντρικού Σταδίου

Στο πλαίσιο της συνολικής ενεργειακής αναβάθμισης του ΟΑΚΑ ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση του αγωνιστικού φωτισμού του Κεντρικού Ολυμπιακού Σταδίου με σύστημα τελευταίας γενιάς τεχνολογίας LED.

Το υφιστάμενο σύστημα, αποτελούμενο από 579 συμβατικούς προβολείς, αντικαταστάθηκε από 316 προβολείς υψηλής απόδοσης LED, επιτυγχάνοντας μείωση της εγκατεστημένης ισχύος κατά περίπου 55%, με σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και αντίστοιχη μείωση του λειτουργικού κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εγκατάστασης.

Το νέο σύστημα διαθέτει:

* υψηλή φωτεινή απόδοση (lm/W),

* δυνατότητα άμεσης επανεκκίνησης χωρίς χρόνο προθέρμανσης,

* ψηφιακή διαχείριση μέσω πρωτοκόλλων ελέγχου (DMX/DALI ή αντίστοιχων),

* δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών σεναρίων φωτισμού,

* μειωμένες ανάγκες συντήρησης λόγω σημαντικά μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των φωτιστικών σωμάτων,

* βελτιωμένο συντελεστή ισχύος και μειωμένες ηλεκτρικές απώλειες.

Παράλληλα, επιτυγχάνεται ουσιαστική αναβάθμιση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης, όπως:

* υψηλότερα επίπεδα οριζόντιου και κατακόρυφου φωτισμού,

* εξαιρετική ομοιομορφία κατανομής της φωτεινότητας,

* υψηλός δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI),

* περιορισμός της θάμβωσης (Glare),

* βελτιωμένη ποιότητα εικόνας για τηλεοπτικές μεταδόσεις υψηλής ευκρίνειας (HD, UHD και 4K),

* πλήρης συμμόρφωση με τις σύγχρονες απαιτήσεις UEFA, FIFA και των διεθνών τηλεοπτικών οργανισμών.

Η εγκατάσταση υποστηρίζει επίσης δυναμικά προγράμματα φωτισμού (light shows) για τελετές έναρξης, απονομές και μεγάλες αθλητικές ή πολιτιστικές διοργανώσεις, μετατρέποντας το Κεντρικό Στάδιο σε μία σύγχρονη πολυλειτουργική εγκατάσταση διεθνών προδιαγραφών.

Στρατηγική σημασία των παρεμβάσεων

Οι δύο αυτές παρεμβάσεις δεν αποτελούν απλές εργασίες συντήρησης, αλλά έργα στρατηγικής σημασίας που παρατείνουν τον κύκλο ζωής του εμβληματικού στεγάστρου Calatrava και εκσυγχρονίζουν κρίσιμες υποδομές του ΟΑΚΑ με βάση τα πλέον σύγχρονα διεθνή τεχνικά πρότυπα.

Σε συνδυασμό με τις παράλληλες δομικές ενισχύσεις, τις αντιδιαβρωτικές εργασίες, την ενεργειακή αναβάθμιση και το συνολικό πρόγραμμα επενδύσεων, το ΟΑΚΑ μετασχηματίζεται σε την πλέον σύγχρονη δημόσια αθλητική εγκατάσταση της χώρας, ικανή να φιλοξενεί με ασφάλεια και αξιοπιστία κορυφαίες διεθνείς αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τις δημόσιες αθλητικές υποδομές στην Ευρώπη.