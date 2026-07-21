Ο Παναθηναϊκός θα έχει σχεδόν όλο το ΟΑΚΑ διαθέσιμο στη ρεβάνς με την Πάκσι.

Ο Παναθηναϊκός είχε τεράστιο πρόβλημα την περασμένη σεζόν στο ΟΑΚΑ.

Σε πολλά παιχνίδια εξαιτίας των εργασιών, όπου ήταν αντιαισθητική η εικόνα με τους γερανούς στο ταρτάν, δεν μπορούσε να διαθέσει πολλά εισιτήρια. Εκτός από τη συμπαράσταση των οπαδών του, στερήθηκε και σημαντικά έσοδα.

Αυτό θ' αλλάξει τη σεζόν που ξεκινάει άμεσα. Η αρχή εντός έδρας είναι στις 30 Ιουλίου, όταν ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την ουγγρική Πάκσι, στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Να θυμίσουμε ότι το ματς θα ξεκινήσει στις 21:30.

Οι πράσινοι, λοιπόν, όπως έγινε γνωστό κι έπειτα από τις συνεχόμενες επαφές που είχαν με τη διοίκηση του σταδίου, θα έχουν διαθέσιμο όλο το κάτω διάζωμα, όπου είναι και τα εισιτήρια διαρκείας που έχει πουλήσει η ΠΑΕ.

Αν χρειαστεί και υπάρχει μεγάλη ζήτηση, ενδέχεται να ανοίξει και το πάνω διάζωμα. Οι εργασίες, βέβαια, ακόμα βρίσκονται σε εξέλιξη, θα υπάρξουν κάποιοι περιορισμοί στην προσβασιμότητα, αλλά όσον αφορά τη χωρητικότητα δεν υπάρχει περιορισμός για το ματς με την Πάκσι κι όσο περνάει ο καιρός η κατάσταση θα βελτιώνεται κι όλο το γήπεδο θα είναι διαθέσιμο.