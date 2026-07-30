Με γκολ του Ραστόντερ στο 85' ο προβληματικός αμυντικά Παναθηναϊκός ισοφάρισε και πήρε την πρόκριση από την Πάκσι στον γ΄ προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός «καρδιοχτύπησε», αλλά κατόρθωσε να πάρει τελικά την πρόκριση απέναντι στην Πάκσι μένοντας στο 2-2 με τους Ούγγρους στο ΟΑΚΑ και εκμεταλλευόμενος έτσι το προβάδισμά του από το 2-1 της Ουγγαρίας.

Οι «πράσινοι» έμειναν δις πίσω στο σκορ έχοντας κακή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο βρήκαν ισάριθμες απαντήσεις και με λυτρωτή τον Ραστόντερ εξασφάλισαν την συμμετοχή τους στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανέφερε πως είχε μείνει ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του στην Ουγγαρία σαν γενικό συμπέρασμα και το απέδειξε αυτό και στην πράξη, αφού διατήρησε ακριβώς ίδιο το αρχικό σχήμα (4-2-3-1) της ομάδας στον αποψινό αγώνα.

Ο Πένια ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, οι Ντε Φράι και Τουμπά μπροστά του στην άμυνα ενώ στα πλάγια αυτής οι Τσάπρας και Κυριακόπουλος. Στη μεσαία γραμμή Τσέριν και Καμαρά πήραν θέση πίσω από τον Γιάγκουσιτς. Στα «φτερά» της επίθεσης ξεκίνησαν οι Ζαρουρί και Αντίνο ενώ στην κορυφή ο Τεττέη.

Ο Γκιόργκι Μπογκνάρ από την άλλη έκανε αρκετές αλλαγές στο 3-5-2 της Πάκσι. Ο Κόβατσκ στην εστία. Μπροστά του στο κέντρο της άμυνας οι Βας, Σαμπό και Ζέκε από τα δεξιά προς τα αριστερά. Ως δεξί φουλ μπακ ξεκίνησε ο Γκιόρφι και ως αριστερό ο Λάπου.

Στη μεσαία γραμμή πήραν θέση οι Γουίντεκερ και Παπ ενώ μπροστά τους οι Χορβάτ και Πετό. Στην κορυφή ξεκίνησε ο Σάλαϊ.

Προβλήματα στην άμυνα και 0-1 για την Πάκσι

Ο Παναθηναϊκός έκανε νωρίς την πρώτη του ευκαιρία, μόλις στο 2ο λεπτό, αλλά το τελείωμα του Ζαρουρί, έπειτα από διπλή κόντραρε κατέληξε άουτ, ωστόσο η συνέχειά του δεν ήταν ανάλογη.

Δεν είχε εύκολα την απάντηση στην πίεση ψηλά που έκανε η Πάκσι ενώ αντιμετώπισε πρόβλημα και στις στατικές φάσεις που κέρδισαν οι Ούγγροι, με τον Πένια να επεμβαίνει δις, μία στο 9' και μία στο 20', η δεύτερη με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας.

Κάπου εκεί προς την συμπλήρωση του 20λεπτου η ομάδα του Μπόγκναρ είχε μία σύντομη περίοδο πίεσης, ωστόσο οι «πράσινοι» απάντησαν γρήγορα με δύο σημαντικές ευκαιρίες από τον Αντίνο, όμως στο 23ο ο Αργεντινός εξτρέμ σημάδεψε πάνω από την εστία του Κόβατσικ ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο τερματοφύλακας των Ούγγρων απέκρουσε δύσκολα.

Τα προβλήματα του «τριφυλλιού» στην αμυντική του λειτουργία δεν διορθώθηκαν και στο 35', ο Πέτο σκόραρε για τους Ούγγρους ανοίγοντας το σκορ με σουτ από τα όρια της περιοχής, με τη μπάλα να φτάνει εκεί έπειτα από μία χαμένη εναέρια μονομαχία του Τσάπρα, στην οποία οι «πράσινοι» ζήτησαν φάουλ, αλλά και μία αδράνεια του Καμαρά.

Υπέροχο τελείωμα και 1-1 ο Γιάγκουσιτς

Ο Παναθηναϊκός αφυπνίστηκε από το τέρμα που δέχθηκε. Στο 39' το μακρινό σουτ του Κυριακόπουλου έδιωξε ο Κόβατσικ με δυσκολία και πέντε λεπτά μετά ήρθε η ισοφάριση.

Σουτ του Τσέριν εκτός περιοχής, που κόντραρε, νέα προσπάθεια από τα όρια αυτής από τον Τσάπρα και μάλιστα με το αριστερό, είχε ίδια κατάληξη, αλλά η μπάλα από την τελευταία κόντρα έφτασε στον Γιάγκουσιτς, ο οποίος με μία άρτια εκτέλεση έκανε το 1-1 και σήκωσε το ΟΑΚΑ στο πόδι.

Αυτό ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου στο ματς.

Μπήκε καλύτερα, αλλά δέχθηκε ξανά γκολ ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με διαφορετική νοοτροπία στο δεύτερο μέρος και γρήγορα γρήγορα δημιούργησε δύο τελικές. Στο 47' ο Ντε Φράι έκανε μία προβολή φάτσα στην εστία, έπειτα από ένα γύρισμα από κόρνερ, αλλά οι αμυντικοί των Ούγγρων έσωσαν πάνω στην γραμμή.

Δύο λεπτά μετά, ο Τσέριν έκλεψε τη μπάλα, έβγαλε κάθετη στον Τεττέη, αλλά το διαγώνιο πλασέ του μπλόκαρε εύκολα ο Κόβατσικ.

Δυστυχώς για το «τριφύλλι», η Πάκσι βρήκε ξανά γκολ, αυτή τη φορά κόντρα στην ροή του αγώνα. Ο Χόρβατ πήρε την διεκδίκηση από τον Τουμπά, με τον Αλγερινό να διαμαρτύρεται έντονα για φάουλ στο τάκλιν που του έκανε, ο Ούγγρος έκανε τη σέντρα, έγινε μία πρώτη επαφή στην περιοχή με την μπάλα να παίρνει πορεία προς την εστία και ο Γκιόρφι πετάχτηκε στην πορεία της και σκόραρε από κοντά.

Οι αλλαγές που έγιναν στη συνέχεια και από τις δύο ομάδες έριξαν τον ρυθμό του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να είναι αυτός που έχει την πρωτοβουλία και την κατοχή, όμως δυσκολευόταν να δημιουργήσει κινδύνους στην περιοχή της Πάκσι, η οποία παραμόνευε στην κόντρα.

Η λύση ήρθε από τις αλλαγές

Όσο περνούσε η ώρα, η Πάκσι άρχισε να παραδίδει μέτρα και ο Παναθηναϊκός έφτανε με περισσότερη ευκολία κοντά στην περιοχή. Ένα σουτ του Κυριακόπουλου στο 75' και μία εντυπωσιακή κούρσα του Πελίστρι στο 82' έδωσαν το σύνθημα για την αρχή της πίεσης.

Στο 83' ήρθε και η πρώτη μεγάλη ευκαιρία με σουτ του Ραστόντερ μέσα από την περιοχή, που απέκρουσε ο Κόβατσικ. Δύο λεπτά μετά ήρθε το γκολ που έψαχναν οι «πράσινοι» στην τέταρτή τους προσπάθεια μέσα σε δέκα λεπτά.

Ο Ταμπόρδα έκανε τη σέντρα, ο Ντε Φράι έκανε την κεφαλιά-πάσα στον Ραστόντερ, εκείνος κοντρόλαρε και εκτέλεσε γράφοντας το 2-2 και δίνοντας προβάδισμα πρόκρισης στον Παναθηναϊκό.

Στο 90+1΄ο Τσάπρας δοκίμασε ένα διαγώνιο τελείωμα για να κλειδώσει το ματς, όμως δεν τα κατάφερε με τη μπάλα να πηγαίνει λίγο άουτ. Κάπως έτσι το 2-2 έμεινε μέχρι το φινάλε με τον Παναθηναϊκό να παίρνει την πρόκριση.

MVP: Δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Ραστόντερ, που μπήκε στο παιχνίδι και με τη δεύτερη ευκαιρία που του δόθηκε σκόραρε το γκολ που χάρισε την πρόκριση στον Παναθηναϊκό στο 85ο λεπτό.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ο Αντινό ήταν με διαφορά ο καλύτερος παίκτης των «πρασίνων» στο διάστημα που αγωνίστηκε, δημιουργώντας συνεχώς προβλήματα στην άμυνα των Ούγγρων, ωστόσο δεν μπόρεσε να σκοράρει στις ευκαιρίες που του δόθηκαν για να ολοκληρώσει την εμφάνισή του.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Συνολικά η ανασταλτική αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού, που αντιμετώπισε απόψε πολλά προβλήματα από μία ομάδα, που έχει χημεία, αλλά όχι ιδιαίτερη ποιότητα.

Η ΓΚΑΦΑ: Η αντίδραση του Καμαρά στο πρώτο γκολ των Ούγγρων να πηγαίνει τόσο νωθρά στη μπάλα, αφού σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσε να είχε καθαρίσει τη φάση.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Ολλανδός Μαρκ Νάγκτεγκααλ εκτέθηκε από την επιλογή της UEFA να μην έχει VAR στα παιχνίδια αυτά. Στις δύο φάσεις των γκολ των Ούγγρων ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για φάουλ, στο πρώτο στον Τσάπρα και στο δεύτερο στον Τουμπά. Εκείνος δεν υπέδειξε κάτι σε πρώτο χρόνο και από τη στιγμή που και οι βοηθοί του δεν ενημέρωσαν για κάτι διαφορετικό, τα γκολ μέτρησαν κανονικά.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός δεν εμφανίστηκε όπως έπρεπε κόντρα στην Πάκσι και δυσκολεύτηκε αρκετά να πάρει την πρόκριση. Έμεινε δύο φορές πίσω στο σκορ, ωστόσο αντέδρασε αμφότερες και μπόρεσε έτσι με το προβάδισμα από το πρώτο ματς να πάρει το «εισιτήριο» για τον τρίτο προκριματικό γύρο.

Ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (πρ. Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι, Τουμπά (61' Φαν Ντρόνγκελεν), Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Τσέριν (76' Τσιριβέγια), Καμαρά, Γιάγκουσιτς (65' Ραστόντερ), Ζαρουρί (61' Πελίστρι), Αντίνο (76' Ταμπόρδα), Τεττέη.

Πάκσι (πρ. Μπόγκναρ): Κόβατσικ, Βας, Σαμπό, Ζέκε, Γκιόρφι (84' Μπάλογκ), Λάπου, Παπ, Γουίντεκερ, Χορβάτ (72' Γκιούργκιτς), Πετό (72' Τοτ), Σάλαϊ (72' Μπόντε).