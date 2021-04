Οπαδοί της Γιουνάιτεντ εισέβαλαν στο προπονητικό κέντρο με πανό και συνθήματα κατά του Γκλέιζερ (pics)

Όντες εκ των «12» που συμμετείχαν στα σχέδια για τη δημιουργία μιας κλειστής λίγκας, οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προχώρησαν σε μία απολογία προς τους οπαδούς του συλλόγου, μετά την κατάρρευση του εγχειρήματος.

Ωστόσο, η απολογία τους, δεν φαίνεται πως έπεισε τους οπαδούς των «κόκκινων διαβόλων» οι οποίοι το πρωί της Πέμπτης (22/04), βρέθηκαν στο προπονητικό κέντρο της ομάδας για να διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν την άμεση απομάκρυνση του Τζόελ Γκλέιζερ, από τον σύλλογο.

Με πανό στα χέρια τους και με συνθήματα θέλησαν να εκφράσουν την δυσαρέσκεια τους για την πρωτοβουλία της ομάδας να λάβει μέρος στην European Super League, η οποία εν τέλει αποδείχθηκε φιάσκο.

Manchester United fans are protesting against the Glazers and have blocked both entrances to Carrington.#GlazersOut pic.twitter.com/IsJwbtTnch

— Sujal Swain (@officialsujal10) April 22, 2021