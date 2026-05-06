Κασεμίρο: «Ο Κάρικ αξίζει απόλυτα τη δουλειά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Ο Βραζιλιάνος μέσος Κασεμίρο μίλησε με αποθεωτικά λόγια για τον Μάικλ Κάρικ, υποστηρίζοντας πως αξίζει να βρίσκεται στο... τιμόνι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Κατά τη γνώμη μου, ο Κάρικ αξίζει απόλυτα τη δουλειά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει ήδη δείξει ότι έχει πολύ καλές ιδιότητες για να γίνει προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αξίζει την απόλυτη εμπιστοσύνη του συλλόγου», είπε χαρακτηριστικά ο 34χρονος Βραζιλιάνος μέσος των Κόκκινων Διαβόλων.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στην τρίτη θέση της κατάταξης στην Premier League και έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο ερχόμενο Champions League, μετά από μια καταστροφική περυσινή σεζόν, στην οποία τερμάτισε λίγο πιο πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, έχασε τον τελικό του Europa League από την Τότεναμ και δεν πήρε το εισιτήριο για καμία ευρωπαϊκή διοργάνωση στην τρέχουσα σεζόν.

Με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο, η κόκκινη πλευρά του Μάντσεστερ μοιάζει αναγεννημένη, αφού παίζει παραγωγικό ποδόσφαιρο, παίρνει αποτελέσματα, παρουσιάζει εντελώς διαφορετικό πρόσωπο στα ντέρμπι, με πιο πρόσφατη την κομβική νίκη απέναντι στη Λίβερπουλ (3-2) και της έχει δώσει ήδη την έξοδο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της ερχόμενης περιόδου.

Ο κεντρικός της Σελεσάο και της Γιουνάιτεντ, Κασεμίρο έπλεξε το εγκώμιο του προπονητή του τονίζοντας πως αξίζει τη θέση του στον πάγκο της ομάδας και πως ο σύλλογος πρέπει να δείξει εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του.