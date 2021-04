Πέρεθ: «Ξέρω ποιος έβαλε τους οπαδούς της Τσέλσι να ξεκινήσουν επανάσταση» (pic)

O πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης και της ESL, Φλορεντίνο Πέρεθ, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «El Larguero» του ραδιοφωνικού σταθμού «Cadena Ser», εξέφρασε την αισιοδοξία του για το πλάνο της European Super League, λέγοντας χαρακτηριστικά πως είναι η μοναδική προοπτική ώστε να σωθεί το ποδόσφαιρο.

Μεταξύ άλλων, ο ισχυρός άνδρας των Μαδριλένων έκανε λόγο για «προβοκάτσια» άλλων, τονίζοντας ότι γνωρίζει ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι έβαλαν τους οπαδούς της Τσέλσι να ξεκινήσουν επανάσταση κατά της ESL έξω από το γήπεδο των «μπλε».

«Ποιοι οπαδοί της Τσέλσι; 40 άτομα ήταν έξω από το Bridge και αν θέλετε μπορώ να σας πω και ποιος τους έβαλε. Ήταν ο ίδιος που χθες έδωσε εντολή στους παίκτες της Κάντιθ να βγουν με αυτά τα μπλουζάκια», τόνισε χαρακτηριστικά.

