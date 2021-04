Ο Μπαρτομέου είχε ηγηθεί για την δημιουργία της ESL το 2015 (pic)

H δημιουργία της European Super League δεν αποτελεί μια ιδέα που ξεκίνησε... χθες. Αλλωστε και ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ σε πρόσφατη συνέντευξή του αποκάλυψε πως η ιδέα ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ιστοσελίδα «Goal», οι συζητήσεις ίδρυσης είχαν ήδη ξεκινήσει από τη σεζόν 2015-2016. Αλλά τότε είχε μπει «φρένο» στα σχέδια, μιας και UEFA και European Clubs Association (ECA) καθησύχασαν πρόωρα τα κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ.

Οπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα, ο πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζουσέπ Μαρία Μπαρτομέου, ήταν αυτός ο οποίος πίεσε για την δημιουργία αυτής της κλειστής ευρωπαϊκής λίγκας, έχοντας στο πλευρό του τον τότε πρόεδρο της ECA, Αντρέα Ανιέλι. Επειτα ακολούθησαν ο πρόεδρος της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ αλλά και ισχυροί άνδρες των Άρσεναλ και Γιουνάιτεντ.

Ο Μπαρτομέου γνώριζε αναλυτικά το πλάνο της συγκεκριμένης διοργάνωσης και δούλευε κρυφά μαζί με 2 εκτελεστικούς για την υλοποίησή της. Μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος των «μπλαουγκράνα» υπέγραψε εμπιστευτική συμφωνία για την αποτροπή διαρροών, καθώς οριζόταν το φορμάτ της διοργάνωσης.

Οταν λοιπόν το πλάνο ολοκληρώθηκε το 2020, ο Μπαρτομέου ήταν έτοιμος να δώσει στο φως της δημοσιότητας αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες της ESL. Δηλαδή, τον τρόπο λειτουργίας της, το τι θα συνέβαινε με τα εγχώρια πρωταθλήματα αλλά και τα έσοδα που θα διανέμονταν στους συλλόγους.

Ωστόσο, η παραίτησή του από τα ηνία της Μπαρτσελόνα δεν του επέτρεψε να οριστεί πρόεδρος της συγκεκριμένης λίγκας, δίνοντας την σκυτάλη στον Φλορεντίνο Πέρεθ. Ετσι, το σχέδιο του να αναλάβει την προεδρία της European Super League απέτυχε.

Josep Maria Bartomeu was supposed to be the first Super League president until he resigned. He was the main person pushing for it all, and was the one who met up with Florentino Perez and Andrea Agnelli originally to discuss the idea.

