Σάντερλαντ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0 σε μια αναμέτρηση με ρυθμό και φάσεις εκατέρωθεν. Νίκες για Μπόρνμουθ και Μπράιτον που παλεύουν για την Ευρώπη.

Όλα... μηδέν στο «Stadium of Light» ανάμεσα σε Σάντερλαντ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (0-0), στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής της Premier League. Σταθερά στην τρίτη θέση η ομάδα του Κάρικ με 65 βαθμούς, στη δωδέκατη με 48 βαθμούς οι γηπεδούχοι, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε του αγγλικού πρωταθλήματος.

Στο πρώτο ημίχρονο ο ρυθμός του παιχνιδιού ήταν φρενήρης με τη Σάντερλαντ να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να είναι κυριαρχική στο χορτάρι. Οι Μαύρες Γάτες έχασαν μεγάλη ευκαιρία μόλις στο 7ο λεπτό να ανοίξουν το σκορ με τον Σαντίκι, όμως ο Λάμενς ήταν αποτελεσματικός στο τετ-α-τετ, κρατώντας το μηδέν για την ομάδα του Μάντσεστερ.

Στο 32ο λεπτό οι γηπεδούχοι άγγιξαν ξανά το 1-0, όμως το δυνατό σουτ του Μπρόμπει μέσα από την περιοχή πέρασε εκτός εστίας. Η ομάδα του Λε Μπρι συνέχισε να απειλεί και να πιέζει, όμως οι Κόκκινοι Διάβολοι διατήρησαν το μηδέν. Από την πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι αρκέστηκαν σε παθητικό ρόλο στο πρώτο 45λεπτο, προσπαθώντας να απειλήσουν από στατικές φάσεις. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο αμφότερες προσπάθησαν να απειλήσουν από τα πλάγια και οι δύο προπονητές ανακάτεψαν την τράπουλα. Ο ρυθμός παρέμεινε γρήγορος, χωρίς όμως να αλλάζει το σκορ. Στο 62' η Σάντερλαντ έχασε κλασική ευκαιρία να κάνει το 1-0 με τον Μπρόμπει, όμως ο Λάμενς εξουδετέρωσε το τετ-α-τετ του Ολλανδού.

Στο 71' ξανά οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που άγγιξαν το 1-0, με το σουτ του Χεερτρούιντα να σταματά στο δοκάρι. Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης οι δύο ομάδες επιδίωξαν να βρουν δίχτυα προκειμένου να πάρουν το τρίποντο, όμως το 0-0 έμελλε να είναι το τελικό σκορ του παιχνιδιού.

Φούλαμ - Μπόρνμουθ 0-1

Ζωντανή στη μάχη του Champions League έμεινε η Μπόρνμουθ! Τα Κεράσια πέρασαν με 1-0 από την έδρα της Φούλαμ, παρέμειναν στην 6η θέση και μείωσαν προσωρινά στο -3 την απόσταση από την πρώτη πεντάδα που οδηγεί στο Champions League. Αν και η Μπόρνμουθ έμεινε με δέκα παίκτες στο 41΄εξαιτίας της αποβολής του Κρίστι, η αριθμητική ισορροπία επανήλθε πριν από το ημίχρονο με την απευθείας κόκκινη στον Άντερσεν στο 45΄+7΄. Τελικά στο 53΄ο Ράιαν πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα και υπέγραψε την απόδραση της Μπόρνμουθ από το Λονδίνο, τη στιγμή που η Φούλαμ έμεινε πολύ πίσω στο ευρωπαϊκό κυνήγι.

Μπράιτον - Γουλβς 3-0

Φουλ για Ευρώπη η Μπράιτον των Κωστούλα - Τζίμα, η οποία διέλυσε με 3-0 την ουραγό και υποβιβασμένη Γουλβς και βρέθηκε στην 7η θέση που οδηγεί στο Conference League. Οι Γλάροι προηγήθηκαν με το καλημέρα, αφού μόλις στο πρώτο λεπτό ο Χίνσελγουντ βρήκε δίχτυα για το 1-0. Στο 5΄ήταν ησειρά του Ντανκ να σκοράρει, με το τελικό αποτέλεσμα να διαμορφώνει ο Μίντε στο 86΄.