Η έξοδος στ΄αστέρια φέρνει τον Αγγλο τεχνικό μια ανάσα από τη μόνιμη παρουσία του στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Μάικλ Κάρικ αναμένεται να λάβει την ευκαιρία να παραμείνει στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως μόνιμος πρώτος προπονητής, μετά την εξασφάλιση της συμμετοχής της ομάδας στο επόμενο Champions League. Μέχρι στιγμής δεν είχαν πραγματοποιηθεί επίσημες συζητήσεις για τη μετατροπή του υπηρεσιακού του ρόλου σε μόνιμη συνεργασία, καθώς η διοίκηση είχε ξεκαθαρίσει πως θα περίμενε πρώτα να διαπιστώσει αν μπορούσε να οδηγήσει την ομάδα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Η νίκη στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ την Κυριακή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς εξασφάλισε θέση στην πρώτη πεντάδα της Premier League. Παράλληλα, το προσωπικό ρεκόρ του Κάρικ διαμορφώθηκε σε 10 νίκες και 2 ισοπαλίες σε 14 αγώνες πρωταθλήματος, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση του εντός του συλλόγου.

Οπως τονίζει ο Guardian, πλέον η απόφαση βρίσκεται ουσιαστικά στα χέρια του ίδιου, με τη διοίκηση να είναι έτοιμη να του προσφέρει επίσημα το χρίσμα του μόνιμου τεχνικού. Ο αθλητικός διευθυντής Τζέισον Γουίλκοξ και ο διευθύνων σύμβουλος Ομάρ Μπεράδα εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επίδραση του Κάρικ από τη στιγμή που διαδέχθηκε τον Ρούμπεν Αμορίμ τον περασμένο Ιανουάριο, ενώ γνωρίζουν καλά πως ο Άγγλος τεχνικός απολαμβάνει ισχυρή στήριξη και από τα αποδυτήρια.

Ο Ματέους Κούνια, ο οποίος άνοιξε το σκορ απέναντι στη Λίβερπουλ, έγινε ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που εξέφρασε δημόσια την προτίμησή του προς τον Άγγλο προπονητή «Έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη της ομάδας. Κάθισα μαζί του στον πάγκο και ο τρόπος που καθοδηγεί τους πάντες είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Έχει κάτι από τη μαγεία της εποχής του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Είναι χαρά να συνεργάζεσαι μαζί του και θεωρώ πως αξίζει αυτή την ευκαιρία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, γίνεται γνωστό πως τόσο ο αρχηγός Μπρούνο Φερνάντες όσο και ο πρώην αρχηγός Χάρι Μαγκουάιρ επιθυμούν επίσης, σε ιδιωτικό επίπεδο, την παραμονή του Κάρικ στην τεχνική ηγεσία. Ο ίδιος ο Κάρικ, μιλώντας μετά το παιχνίδι της Κυριακής, δεν έκρυψε την άνεση που αισθάνεται στον νέο του ρόλο. «Αγαπώ αυτό που κάνω. Είναι μια εξαιρετική θέση για μένα και, αν είμαι απόλυτα ειλικρινής, μου φαίνεται πολύ φυσικό. Δεν το λέω επιπόλαια, γιατί πρόκειται για έναν δύσκολο ρόλο, όμως αισθάνομαι σαν να βρίσκομαι εδώ εδώ και πολλά χρόνια. Γνωρίζω καλά τι απαιτεί αυτή η θέση», ανέφερε.