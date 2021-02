Σόλσκιερ: «Δεν είμαστε διεκδικητές του φετινού τίτλου» (vid)

Οι «κόκκινοι διάβολοι» το βράδυ του Σαββάτου (06/02) έχασαν τη νίκη μέσα από τα χέρια τους με την ισοπαλία απέναντι την Έβερτον (3-3), αλλά και την ευκαιρία να σκαρφαλώσει εκ νέου στην κορυφή της Premier League.

Πλέον μετά από αυτή την ισοπαλία η Γιουνάιτεντ βρίσκεται δύο βαθμούς πίσω από τη Σίτι, η οποία, όμως, έχει παίξει και δύο παιχνίδια λιγότερα.

Από την πλευρά του ο Σόλσκιερ δεν θέλησε να ρίξει την ευθύνη σε κάποιον συγκεκριμένο παίκτη μετά την ισοπαλία ενώ μεταξύ άλλων ξεκαθάρισε πως η ομάδα του δεν θεωρείται διεκδικήτρια τίτλου.

«Δεν μιλάμε για την κατάκτηση τίτλων. Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο. Δεν πρέπει καν να θεωρηθούμε διεκδικητές τίτλου. Αυτό είναι περισσότερο συζήτηση που εσείς κάνετε», τόνισε μεταξύ άλλων ο Νορβηγός κόουτς.

Ole gives his thoughts on a frustrating night for the Reds #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) February 7, 2021