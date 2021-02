Ο αρχηγός των «κόκκινων διαβόλων» και ακριβότερος αμυντικός στον κόσμο, την κρίσιμη στιγμή έκανε μεγάλο λάθος και αυτοί στοίχισε πολύ ακριβά στην ομάδα του που έμεινε στο -2 από την πρωτοπόρο Σίτι και έχει και δυο ματς περισσότερα από τους «πολίτες».

Από εκτέλεση φάουλ στο 94', ο Μαγκουάιρ έφυγε μόνος του προς τα πίσω με αποτέλεσμα να καλύπτει άπαντες και ο Κάλβερτ Λιούιν που έκανε την κίνηση στο πρώτο δοκάρι έγραψε το τελικό 3-3 για την Έβερτον στο Μάντσεστερ...

The world’s most expensive defender played the whole Everton team onside in the 95th minute of the game and then appealed to the referee that it was an offside when he was the one who made it possible for Everton to score. pic.twitter.com/BSwmRgVn95

— FutbolBible (@FutbolBible) February 6, 2021