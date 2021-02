Ακόμα μια μαύρη επέτειος της αεροπορικής τραγωδίας των «κόκκινων διαβόλων» από το 1958 και το Μόναχο έφτασε, με την Γιουνάιτεντ να τιμά των μνήμη εκείνης της τρομερής ομάδας που χάθηκε στην 3η προσπάθεια απογείωσης στην παγωμένη Βαυαρία...

Στο «Ολντ Τράφορντ» το βράδυ του Σαββάτου υπήρχαν πανό με κάθε όνομα των θυμάτων της τραγωδίας του Μονάχου, τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή φυσικά πριν από την έναρξη του ματς με την Έβερτον, όμως, η ομάδα του Σόλσκιερ στον αγωνιστικό χώρο «τιμωρήθηκε» την τελευταία φάση του ματς για το τελικό 3-3.

Μαν. Γιουνάιτεντ - Eβερτον 3-3: Σοκ στο 95', μόνη στην κορυφή η Σίτι! (vid)

The Busby Babes: forever in our hearts.#FlowersOfManchester pic.twitter.com/OPGELcTyw2

— Manchester United (@ManUtd) February 6, 2021