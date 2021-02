Αποθέωσε τον Μπρούνο Φερνάντες ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι: «Πόσα γκολ θα έβαζα μαζί του άραγε;» (pic)

Ο Πορτογάλος στον αγώνα με την Έβερτον συμπλήρωσε 50 συμμετοχές με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ και το γιόρτασε με ένα φοβερό curler με αντίθετα φάλτσα, που έστειλε την μπάλα στη γωνία του Όλσεν.

Αυτό το γκολ ήταν το 13ο για τον Μπρούνο Φερνάντες στην Premier League και παράλληλα το 37ο στο οποίο συμμετέχει με τη φανέλα των Κόκκινων Διαβόλων (21 γκολ, 16 ασίστ) σε 37 συνολικά εμφανίσεις. Κοινώς, φτιάχνει ή σημειώνει ένα γκολ μέσο όρο σε κάθε του εμφάνιση!

Ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι, βλέποντας τις εμφανίσεις και τα νούμερα του 26χρονου άσου δεν θα μπορούσε να μην τον αποθεώσει...

«Μπρούνο Φερνάντες κυρίες και κύριοι. Τι χαρά να τον βλέπω να παίζει. Απλά αναρωτιέμαι.. πόσα γκολ θα έβαζε ο RvP μαζί του άραγε;»

Bruno Fernandes ladies & gentleman what a joy to watch him play! Just wondering... how many goals for RvP with him in midfield..?

— Robin van Persie (@Persie_Official) February 6, 2021