Όταν ο Μπεν Ντέιβις «έκραζε» το Λίβερπουλ (pic)

Η Λίβερπουλ κατέβαλε το ποσό των 500.000 ευρώ στην Πρέστον Νορθ Εντ της Championship, για να κάνει δικό της τον Μπεν Ντέιβις. Ο 25χρονος στόπερ από εδώ και στο εξής θα φοράει τη φανέλα των «Reds» με το νούμερο «28» στην πλάτη του.

​Στις δηλώσεις που πραγματοποίησε ο Ντέιβις εξέφρασε την αισιοδοξία του για το νέο ξεκίνημα στην καριέρα του, ανυπομονώντας να τεθεί άμεσα στην διάθεση του Γιούργκεν Κλοπ.

Οπως και οι οπαδοί της Λίβερπουλ περιμένουν να δουν στο γήπεδο το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του. Πάντως η πρώτη εικόνα που έχουν για τον Ντέιβις δεν είναι και η καλύτερη.

Κι αυτό διότι το 2013 σε ηλικία 18 ετών, ο Ντέιβις είχε αναρτήσει ένα tweet με το οποίο προσέβαλε τους «scousers». Μία προφορά και διάλεκτος όσων μένουν στο βορειοδυτικό νομό του Μερσεϊσάιντ, την περιοχή που εδρεύει η Λίβερπουλ.

«Σε κανέναν δεν αρέσουν οι scousers. Ούτε οι ίδιοι οι scousers δεν συμπαθούν τους scouser», είχε γράψει χαρακτηριστικά τότε με το μήνυμα να έρχεται ξανά στην επιφάνεια σήμερα.

Ben Davies. Furlough FC's new signing who tweets that he doesn't like scousers. https://t.co/00xUQSMhYt

— john (@johnetempleton) February 1, 2021