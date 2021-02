Συνεχίζονται οι κακές ειδήσεις για το κέντρο της άμυνας της Λίβερπουλ, μετά την γνωστή απουσία του Φαν Ντάικ που στοιχίζει στην ομάδα.

Ο Γιούργεν Κλοπ επιβεβαίωσε πως ο Τζοέλ Μάτιπ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν εξαιτίας τραυματισμού στον αστράγαλο.

Πάντως οι Reds απέκτησαν τον Καμπάκ από τη Σάλκε με τη μορφή δανεισμού.

Jürgen Klopp has confirmed Joel Matip is set to miss the remainder of the 2020/21 season due to an ankle ligament injury.

