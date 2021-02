Η Λίβερπουλ έκανε δικό της τον Μπεν Ντέιβις (vid)

Η ανάγκη της για σέντερ μπακ ήταν κάτι παραπάνω από επιτακτική. Επειδή όμως τα οικονομικά δεν έβγαιναν στη Λίβερπουλ να κινηθεί για κάτι σημαντικό, έκανε τελικά μία πιο... ταπεινή κίνηση και απέκτησε τον Μπεν Ντέιβις από την Πρέστον Νορθ Εντ που αγωνίζεται στην Championship.

Welcome to the Reds, Ben Davies.

— Liverpool FC (@LFC) February 1, 2021