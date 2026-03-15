Η Τότεναμ πήρε ανάσα, αφού το γκολ του Ριτσάρλισον στο 90' χάρισε τον βαθμό (1-1) στην Τότεναμ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ.

Ο Ιγκόρ Τούντορ έπειτα από τέσσερις διαδοχικές ήττες κατάφερε να πάρει βαθμό - ανάσα και να δει την ομάδα του στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη. Λυτρωτής ο Ριτσάρλισον, ο οποίος με γκολ στο 90ο λεπτό «πάγωσε» το Άνφιλντ, ισοφάρισε 1-1 τη Λίβερπουλ και έδωσε στην Τότεναμ του και ψυχολογική ώθηση ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Στον αντίποδα, οι Reds έμειναν στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Ναι, 16 γκολ στην Premier League φέτος έχουν προέλθει από απευθείας εκτελέσεις φάουλ. Τα τέσσερα από αυτά τα έχει πετύχει ο Ντόμινικ Σομποσζλάι… και το τέταρτο ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά στο Άνφιλντ. Στο α’ μέρος η Λίβερπουλ είχε το πάνω χέρι, χαμένες ευκαιρίες, αλλά δεν μπόρεσε να «χτίσει» στο τέρμα του Ούγγρου. Ο Ρίο Ενγκουμόχα δημιούργησε πολλά προβλήματα στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός στην Premier League και βοήθησε τους Reds να φανούν αρκετά απειλητικοί. Το σκορ άνοιξε στο 18ο λεπτό, με τον Σομποσζλάι να σκοράρει με υπέροχη εκτέλεση φάουλ. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο, πίεσαν, δημιούργησαν στιγμές και 36’ πλησίασαν στο δεύτερο τέρμα, αλλά το σουτ του Χάκπο βρήκε το δοκάρι. Βέβαια, η τελευταία καλή στιγμή ήταν για την Τότεναμ, αλλά η κεφαλιά του Ριτσάρλισον πέρασε άουτ.

Στην επανάληψη, οι Spurs ήταν πιο ζωηροί, και στο 55’ είχαν καλή στιγμή να σκοράρουν, αλλά και πάλι ο Ριτσάρλισον δεν κατάφερε να σκοράρει. Η είσοδος του Σαλάχ έκανε τη Λίβερπουλ πιο επιθετική, με τον Αιγύπτιο να έχει στο 73’ μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει. Η ομάδα του Σλοτ στο τελευταίο τέταρτο έπεσε σε… λήθαργο, ο Ολλανδός δεν άλλαξε πρόσωπα και η Τότεναμ στο 90’ πάγωσε το «Ανφιλντ». Κακή αντίδραση του Ρόμπερτσον, ο Κολό Μουανί έβγαλε σε θέση βολής τον Ριτσάρλισον, ο οποίος δεν αστόχησε και έβαλε φρένο στην κατρακύλα της Τότεναμ.