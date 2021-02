Ενίσχυση για τη Σαουθάμπτον.

Οι... Άγιοι απέκτησαν τον Τακούμι Μιναμίνο από τη Λίβερπουλ ως δανεικό μέχρι το τέλος της σεζόν, κάτι που ανακοίνωσαν και οι Reds.

Φέτος ο Ιάπωνας μετρά 1 γκολ σε 9 συμμετοχές στην Premier League.

Minamino is joining Southampton on loan until the end of the season, confirmed and here-we-go. Liverpool have reached the agreement with #SaintsFc - no buy option. #DeadlineDay https://t.co/ofcmexYhYc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2021