Η Λίβερπουλ έδωσε «μάχη» με τον χρόνο για την περίπτωσή του, αλλά στο τέλος τα κατάφερε εγκαίρως. Ο Οζάν Καμπάκ ανακοινώθηκε κι επίσημα ως δανεικός από τη Σάλκε μέχρι το τέλος της σεζόν και έγινε η δεύτερη μεταγραφή σέντερ μπακ για τους Reds στην τελευταία μέρα των μεταγραφών, μετά τον Μπεν Ντέιβις από την Πρέστον.

It’s official! @ozankabak4 joins us on loan from @s04 until the end of the season

— Liverpool FC (@LFC) February 1, 2021