Θύματα της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ: «Μας άφησαν εντελώς μόνους»

Σχεδόν δέκα μήνες μετά την επίθεση στην παρέλαση για την κατάκτηση της Premier League οι οπαδοί που τραυματίστηκαν δηλώνουν απογοητευμένοι από τη συμπεριφορά του συλλόγου.

Θύματα της επίθεσης με αυτοκίνητο στην παρέλαση για την κατάκτηση της Premier League από τη Λίβερπουλ μίλησαν για πρώτη φορά δημόσια, αποκαλύπτοντας τα σοβαρά προβλήματα υγείας που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν και εκφράζοντας την απογοήτευσή τους για την –όπως υποστηρίζουν– πλήρη απουσία επικοινωνίας από τον σύλλογο μετά το περιστατικό που συγκλόνισε την πόλη.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο πρώην πεζοναύτης των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων Πολ Ντόιλ καταδικάστηκε σε κάθειρξη 21 ετών, αφού έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος οπαδών της Λίβερπουλ κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για τον τίτλο, τον Μάιο του 2025. Από την επίθεση προκλήθηκε πανικός, με φιλάθλους να τρέχουν για να σωθούν και ορισμένους να παγιδεύονται κάτω από το όχημά του. Ο Ντόιλ, υποστήριξε ότι «πανικοβλήθηκε» επειδή φοβήθηκε για τη ζωή του. Ωστόσο, υλικό από την κάμερα του αυτοκινήτου του και κάμερες ασφαλείας έδειξε ότι εξοργίστηκε και χρησιμοποίησε το όχημα ως «όπλο».

Ένας από τους τραυματίες, ο 73χρονος φίλαθλος Στέφαν Ντέτλαφ, υπέστη έξι κατάγματα πλευρών και νοσηλεύτηκε για αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο. Μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη, δήλωσε απογοητευμένος από την έλλειψη στήριξης που, όπως υποστηρίζει, έλαβε από την ομάδα που υποστηρίζει εδώ και δεκαετίες. «Πιστεύω ότι η Λίβερπουλ μας απογοήτευσε», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν περίμενα απαραίτητα να έρθει κάποιος προσωπικά να με δει, αν και θα ήταν όμορφο. Αλλά έστω ένα μήνυμα από τον σύλλογο, ένα “πώς είστε;”, “ανησυχούμε για εσάς”. Δεν υπήρξε καμία προσφορά για ψυχολογική υποστήριξη ή οτιδήποτε παρόμοιο. Από τον σύλλογο υπήρξε πλήρης αδιαφορία. Υποστηρίζω αυτή την ομάδα εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια».

Παρόμοια άποψη εξέφρασε και ο 31χρονος Ντιν Τάουνσεντ, ο οποίος υπέστη τρία κατάγματα πλευρών στην παρέλαση όπου είχε πάει μαζί με τον ανιψιό του, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε «Νιώθω ότι μας έχουν ξεχάσει εντελώς», δήλωσε. «Και είμαι βέβαιος ότι δεν είμαι ο μόνος που αισθάνεται έτσι».

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελείς περιέγραψαν τον Ντόιλ ως έναν άνθρωπο που βρισκόταν σε κατάσταση ακραίας οργής. Ο 54χρονος παραδέχθηκε την ενοχή του για συνολικά 31 αδικήματα που σχετίζονται με την επίθεση στην παρέλαση, κατά την οποία τραυματίστηκαν 134 άνθρωποι μέσα σε μόλις επτά λεπτά.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι μέσα σε δύο μόλις λεπτά το αυτοκίνητό του, ένα Ford Galaxy σχεδόν δύο τόνων, συγκρούστηκε με περισσότερα από 100 άτομα, ενώ ο ίδιος ήταν διατεθειμένος να προκαλέσει σοβαρή βλάβη ακόμη και σε παιδιά προκειμένου να περάσει μέσα από το πλήθος.