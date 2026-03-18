Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το «Ξέρεις από μπάλα» και το ΠΑΟ-Βαλεφόλια
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten, που μεταφέρουν στις 14:00 όλο το ρεπορτάζ πριν τις αυριανές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη.
Στη συνέχεια, μην χάσετε τον δεύτερο τελικό του Challenge Cup ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλεφόλια (Cosmote Sport 7), με τις Πράσινες του Κιαπίνι να διεκδικούν στις 19:00 το τρόπαιο της διοργάνωσης.
Στο μπάσκετ, η Άλμπα Βερολίνου φιλοξενεί την ΑΕΚ στις 20:00, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 4.
Στο ποδόσφαιρο, συνεχίζεται σήμερα η φάση των «16» του Champions League με τέσσερις αναμετρήσεις. Στις 19:45, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Νιούκαστλ (Cosmote Sport 7), στις 22:00 η Λίβερπουλ τίθεται αντιμέτωπη με τη Γαλατάσαραϊ, σε ένα ματς που μπορείτε να παρακολουθήσετε στο ελεύθερο κανάλι του MEGA και στο Cosmote Sport 2. Την ίδια ώρα, Μπάγερν - Αταλάντα (Cosmote Sport 3) και Τότεναμ - Ατλέτικο Μαδρίτης (Cosmote Sport 5).
Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής δράσης για σήμερα, ανοίγουν στις 00:00 οι γραμμές του «Ξέρεις από μπάλα», στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Παναθηναϊκός - Βαλεφόλια (19:00, Cosmote Sport 7)
- Μπαρτσελόνα - Νιούκαστλ (19:45, Cosmote Sport 8)
- Άλμπα Βερολίνου - ΑΕΚ (20:00, Cosmote Sport 4)
- Λίβερπουλ - Γαλατάσαραϊ (22:00, MEGA, Cosmote Sport 2)
- Μπάγερ Μονάχου - Αταλάντα (22:00, Cosmote Sport 3)
- Τότεναμ - Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00, Cosmote Sport 5)
- Ξέρεις από μπάλα (00:00, Gazzetta Youtube)
