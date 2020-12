Ξέσπασε ο Γκρίλις κατά της Sun: «Μην γράφετε συνέχεια ψέματα για μένα» (pic)

Ο αρχηγός της Άστον Βίλα, Τζακ Γκρίλις τον Μάρτιο βρέθηκε σε μπελάδες καθώς πρώτα «έσπασε» τα περιοριστικά μέτρα λόγω κορονοϊού συμμετέχοντας σε ένα πάρτι, από το οποίο έφυγε ζαλισμένος και έπειτα τράκαρε το αυτοκίνητό του σε σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή Dickens Heath του Solihull.

Την Τρίτη (15/12) απολογήθηκε για τις πράξεις του στο Δικαστήριο του Μπέρμπιχαμ, το οποίο δεν έδειξε καμία επιείκεια και του επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους 90.000 ευρώ αλλά και αφαίρεση διπλώματος για τους επόμενους εννέα μήνες!

Από την άλλη η εφημερίδα «Sun» με δημοσίευμα της ανέφερε πως μετά τα όσα έπραξε, ο Γκρίλις δεν έχει ζητήσει ακόμα συγγνώμη από τον ιδιοκτήτη ενός φορτηγού που τράκαρε. Από την πλευρά του πάντως, ο 25χρονος Αγγλος μεσοεπιθετικός ξέσπασε κατά της αγγλικής εφημερίδας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν θέλει να γράφουν ψέματα γι' αυτόν καθώς απολογήθηκε για τις πράξεις του, ζητώντας συγγνώμη σε όλους.

Don’t mind people writing rubbish about me, but don’t print lies this is not true one bit as how would I have fixed and payed for the van if we hadn’t spoke? I apologised plenty of times.

— Jack Grealish (@JackGrealish) December 17, 2020