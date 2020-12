Τα παραπτώματα επικίνδυνης οδήγησης του Τζακ Γκρίλις είχαν αναστατώσει τη βρετανική κοινή γνώμη και μετά το πρόστιμο 90.000 ευρώ και της αφαίρεσης διπλώματος για εννιά μήνες που του επιβλήθηκαν, κυκλοφόρησε και το επίμαχο βίντεο που τον δείχνει να οδηγεί μεθυσμένος και να τρακάρει τα σταθμευμένα αυτοκίνητα πριν καταλήξει σε πάρτι εν μέσω lockdown και συλληφθεί.

Ο Βρετανός αρχηγός της Άστον Βίλα είχε κατηγορηθεί με δύο βαθμούς στο σύστημα ποινών για απερίσκεπτη οδήγηση, με την αστυνομία των West Midlands να κυκλοφορεί το οπτικό υλικό από το περιστατικό του περασμένου Μαρτίου.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο Γκρίλις μπαίνει τρέχοντας στο αυτοκίνητό του και στη συνέχεια τρακάρει ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, στην προσπάθειά του να φύγει από τον χώρο του πάρκινγκ. Λίγα λεπτά μετά, επιστρέφει και παίρνει… σβάρνα ακόμη ένα από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, για να κατευθυνθεί σε λεωφόρο, όπου ξεπέρασε το όριο ταχύτητας.

Δείτε το βίντεο:

#BANNED | An international footballer who crashed into parked vehicles and mounted a pavement has been banned from driving today.

Jack Grealish had disobeyed lockdown rules to meet friends at the time.

Full story https://t.co/flcMOxwc1A

Watch the video pic.twitter.com/Sn47CGg4IG

— West Midlands Police (@WMPolice) December 15, 2020