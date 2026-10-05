Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως Τότεναμ και Άστον Βίλα έχουν στα υπόψιν τον Βαγγέλη Παυλίδη.

Αποτελεί έναν από τους πιο καυτούς σέντερ φορ στην Ευρώπη και, παρότι οι Πορτογάλοι αναφέρουν πως βρίσκεται σε συζητήσεις με την Μπενφίκα για νέο συμβόλαιο, ο Βαγγέλης Παυλίδης απασχολεί ευλόγως πολλούς ευρωπαϊκούς συλλόγους. Δύο εξ αυτών, εντοπίζονται στην Αγγλία και την Premier League, με διεθνή ΜΜΕ να αναφέρουν ότι Τότεναμ και Άστον Βίλα έχουν στα υπόψιν τους τον Έλληνα επιθετικό ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως αμφότεροι σύλλογοι διαθέτουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ τους τρεις φορ, ωστόσο ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι δεν υπολογίζει τον Ριτσάρλισον και ενδεχόμενη αποχώρηση του Βραζιλιάνου τον Ιανουάριο, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τον Παυλίδη.

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής έχει μπει εντυπωσιακά στη σεζόν, μετρώντας 14 γκολ και τρεις ασίστ σε 13 συμμετοχές με την Μπενφίκα, το συμβόλαιο με την οποία περιλαμβάνει ρήτρα 100 εκατομμυρίων ευρώ - αν και οι Αετοί θα ήταν, πιθανότατα, διατεθειμένοι να τον πουλήσουν και για κάποιο μικρότερο ποσό.

Κάτι που δεν συνέβη το περασμένο καλοκαίρι λόγω της ισχυρής επιθυμίας του Μάρκο Σίλβα να διατηρήσει τον Έλληνα γκολτζή στο ρόστερ της ομάδας, παρά το πρέσινγκ συλλόγων όπως η Μπεσίκτας και το ενδιαφέρον άλλων ευρωπαϊκών κλαμπ όπως η Μπαρτσελόνα, η Γιουβέντους, η Ρόμα και η Φενέρμπαχτσε.